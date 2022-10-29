Кузбасс открывает мемориал Воину-освободителю, где установлена точная копия памятника советскому солдату в берлинском Трептов-парке

Комплекс посвящен доблести всех сибиряков, проявивших героизм в годы Великой Отечественной войны. Фото: администрация правительства Кузбасса

3 ноября в столице Кузбасса – Кемерове – состоится уникальное событие. Открытие мемориального комплекса, посвящённого героям-сибирякам. Центр архитектурной композиции – монумент в честь воина-освободителя Николая Ивановича Масалова – точная копия памятника советскому солдату в берлинском Трептов-парке. Мемориальный комплекс дополняют конструкции с именами 2916 сибиряков – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России. Стилобаты установлены вдоль 300-метровой аллеи, ведущей к памятнику. Также на мемориале указаны названия воинских формирований Сибири, военных госпиталей и сибирских заводов, которые работали на фронт.

«ПОСВЯЩЕН ДОБЛЕСТИ»

«Комплекс посвящён боевой доблести всех сибиряков, которые проявили героизм в годы Великой Отечественной войны. Например, нашему земляку Николаю Масалову. 30 апреля 1945 года он вынес из-под вражеского огня немецкую девочку, – напомнил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - В честь этого подвига установили монумент Воина-освободителя в Берлине. А мы решили создать полную копию памятника из Трептов-парка у нас в Кузбассе. При этом нам хотелось увековечить не только нашего героя Николая Масалова. Поэтому вдоль 300-метровой дороги, ведущей к памятнику, мы разместили пилоны с именами сибиряков, достойно защищавших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны».

Строительство памятного объекта началось зимой, а завершилось осенью 2022 года. Решение увековечить подвиг кузбассовца было принято после того, как немецкая сторона отказалась вернуть имя Николая Ивановича Масалова в списки почетных граждан Берлина. Идею Сергея Цивилева полностью поддержали в Кемеровском областном отделении Российского военно-исторического общества, Кузбасском отделении Российского исторического общества, Общественной палате Кемеровской области – Кузбасса, научном сообществе Кузбасса и активе ветеранов города Кемерово.

Вдоль 300-метровой дороги, ведущей к памятнику, размешены пилоны с именами сибиряков-героев. Фото: администрация правительства Кузбасса

Мемориальный комплекс, посвящённый героям-сибирякам, – уникальный объект. Аналогов ему нет не только в Кузбассе, но и во всей России. Центром композиции является памятник Николаю Масалову, который родился в селе Вознесенка Тисульского района. Поскольку памятник в Кемерове – полная копия того, что находится в столице Германии, использование образа Николая Ивановича Масалова из Трептов-парка было заранее согласовано с законным обладателем авторских прав – внуком создателя скульптуры Евгением Вучетичем.

«Памятник Воину-освободителю не зря так называется. Не воин-каратель, воин-мститель, а воин-освободитель, который пришел помочь. Это было описано у Льва Николаевича Толстого. Это видел мой дед на фронте, - отметил в документальном фильме «Освободитель. Человек и памятник» Евгений Вучетич-внук. – Дед был настоящий фронтовик, получил серьезную контузию, четыре месяца отлежал в госпитале. И он видел, что такое война: реки, красные от крови – Нару, по которой плыли куски разорванных тел. Для него это была не шутка, а очень даже наглядная история. Но при этом считал, что мир важнее войны, нужнее и благороднее. Поэтому показал советского солдата именно с девочкой... Это был памятник людям, которые пришли не карать и наказывать, а освобождать и помогать».

ПОД ЗВУКИ «ЖУРАВЛЕЙ»

Мемориальный комплекс героям-сибирякам находится рядом с Кемеровским Президентским кадетским училищем. Территория перед комплексом станет основным местом проведения всех значимых патриотических мероприятий региона.

Проект разработала группа кузбасских архитекторов совместно со специалистами студии военных художников им. Грекова Министерства обороны России. Они же приняли решение расположить в основании мемориала-кургана мозаичное полотно из смальты, выполненное в лучших традициях советского реалистического искусства. Пять студентов Кузбасского художественного колледжа, обучающиеся на отделении керамики, приняли участие в работе над созданием изображения. Фрагмент одежды одного из героев мозаичного полотна доверили выполнить Ксении Костюченковой – выпускнице детской художественной школы и Школы креативных индустрий города Кемерово.

Мемориальный комплекс - уникальный объект, аналогов ему нет во всей России. Фото: администрация правительства Кузбасса

«Когда меня пригласили, испытала гордость за то, что смогу внести свой вклад в создание чего-то вечного и исторически значимого. Мне как человеку с художественным образованием было очень интересно создавать фрагмент одежды одного из героев большого полотна из смальты. Я очень благодарна за те эмоции, которые испытала», – сказала Ксения Костюченкова.

Мозаичное полотно во многом повторяет то, что размещено в основании памятника «Воин-освободитель» в Берлине. В мозаику добавлены некоторые новые фрагменты, связанные с историей Кузбасса времён Великой Отечественной войны.

Церемонию открытия приурочат к одному из важных для страны праздников – Дню народного единства. В торжественной церемонии примут участие губернатор Кузбасса и ряда других регионов, которые возложат цветы к монументу и обратятся с речью ко всем присутствующим.

Открытие начнётся с торжественного выхода сводного духового оркестра и учащихся кадетского училища. Следом пройдет шествие почетных гостей к подножию мемориала под инструментальную версию песни «Журавли». После возложения цветов участники церемонии почтут память павших минутой молчания. Также в рамках открытия планируется проведение панихиды по павшим солдатам и освещение мемориала