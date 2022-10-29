На Украине предложили перейти на генерацию энергии из отходов и мусора

Министра энергетики Украины Александр Харченко призвал переходить на генерацию из различных отходов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За происходящим в энергетике Украины очень интересно наблюдать. Особенно, если делаешь это со стороны, а не в нетопленной квартире, да еще сидя без света.

Вот, например, 25 октября сего года президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский обещает Евросоюзу помочь заместить российские энергоресурсы украинской электроэнергией. А вот 28-го октября мэр Киева "златоуст" Виталий Кличко сообщает, что в случае прекращения российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Незалежной веерные отключения электроэнергии в Киеве прекратятся, когда все починят недельки эдак через три, а день спустя все тот же Кличко призвал Запад снабдить одеялами в преддверии зимы замерзающих украинцев.

И насчет сидя без света, я не преувеличиваю. Вот такое объявление, например, повесили в одном из бизнес-центров Киева: "В целях поддержки экономии электроэнергии в туалетах будет отключен свет с 17:00 до 08:00 утра. Для вашего комфорта просим брать с собой телефон со вспышкой или фонарик в уборные комнаты на этаже коворкинга".

А в эфире "Радио НВ" советник министра энергетики Украины Александр Харченко призывает переходить на генерацию "из дерьма и палок".

- Я абсолютно уверен, что большая часть украинских городов должна перейти на использование когенерации так называемой, когда генерируется и электрика, и тепло на станциях мощностью 10-50 мегаватт, - объявил Харченко и разъяснил, на что именно на переходить. - И на использование биомассы – соломы, городского мусора, отходов сельскохозяйственного производства или еще чего-нибудь, щепы, где есть много лесов.

Тут, конечно, есть пара вопросов про те же отходы жизнедеятельности. Как их использовать – путем установки специального оборудования для выделения биогаза, который затем и сжигать для генерации. Или же традиционный способ украинской теплоэнергетики – сжиганием в печке сушеного дерьма, именуемого кизяками. У каждого из них есть свои недостатки. У первого – высокая цена оборудования, которое необходимо смонтировать, низкая на фоне этой стоимости окупаемость и необходимость запаса достаточного для разложения биоотходов времени. У второго недостатков всего три – запах (если ставить печь в городской квартире), невозможность выработки электричества и возможный дефицит исходного топлива, если люди и животные станут меньше кушать.

При этом, как ни странно это выглядит, генерация на Украине не упала настолько катастрофически, как это пытаются сейчас представить в Офисе президента. и есть факты, что Украина, собравшись закупать втридорога электроэнергию в Евросоюзе, потихоньку продает ту электроэнергию своего производства на Запад. Не может быть? Еще как может, если это разные кошельки, в которые уходят доходы от этих операций. Потому что на закупку у Европы тратятся деньги государственные, и получатели этих преференций сидят на Банковой, а экспортеров крышуют люди из других высоких государственных кабинетов.

А без электричества сидят обычные украинцы. Которых, по большому счету, никто и не собирается снабжать электричеством из-за их низкой платежеспособности. Количество должников растет, как снежный ком, выселять их или отрубать электричество в военное время на Украине запрещено законом, так что все просто посидят в темноте, пока команда Зеленского набивает себе кармашки и офшорные кошельки.

Собственно говоря, ничего нового. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко уже выписал, например, премии топ-менеджменту компании по итогам работы в этом году. И немаленькие, я вам кажу премии – 3 миллиарда гривен. По официальному курсу – почти 84 миллиона долларов. И это при том, что "Нафтогаз" полностью провалил задание по закачке необходимого для отопительного сезона газа в подземные газовые хранилища. Правда. на Украине осталось столько промышленных потребителей этого топлива, что может на зиму хватить его и для жителей, и для предприятий.

А если не хватит, то у Витренко уже заготовлена отмазка. По сведениям весьма информированного украинского ТГ-канала, Витренко уже предложил Офису президента Украины "обвинить российские ракетные удары в срыве отопительного сезона" в Незалежной. Это, дескать, "позволит сохранить часть газа в ПГХ на следующий сезон". Собственно говоря, по такой логике можно, вообще, сохранить весь находящийся там газ для того, чтобы продать его Европе, а кэш отдать, кому надо. Надо только побыстрее обвинить в этом русских.

Хитро закручивает украинское руководство. И рядовым гражданам Незалежной стоит, по всей видимости, делать ставки на кизяк. С одной стороны – натурпродукт и экология. С другой, вряд ли он заинтересует команду президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского, поскольку в Европе это топливо еще не начали покупать и запасать.

Но ведь пока еще и не зима, верно ведь? Это я про Европу, в которой для населения главной проблемой этой зимой станет не физическое наличие газа, а отсутствие денег для его оплаты.

P.S. Похоже, последний вариант уже начал реализовываться. "Киевоблгаз" с 30-го октября прекратит поставки газа на Трипольскую ТЭС.

- НАК "Нафтогаз" дал команду "Киевоблгазу" прекратить поставки газа на Трипольскую ТЭС, которая производит критическую для Киева и области электроэнергию, - сообщил народный депутат и глава временной спецкомиссии Верховной рады по кризисным явлениям на энергорынке Алексей Кучеренко.