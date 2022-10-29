Виктор Мишин, первый секретарь ЦК ВЛКСМ: Не расстанусь с комсомолом - буду вечно молодым!

Виктор Мишин - первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 1982 - 1986 годах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

… - Виктор Максимович! Это Гамов, «Комсомольская правда». Вас с днем рождения нашего комсомола!

- Спасибо, Саша, спасибо.

- Огонька негасимого, здоровья и всего самого-самого-самого! Скажите, как вы обычно всегда отмечаете - вчера, сегодня, завтра - наш праздник?

- Сегодня - с близкими и с друзьями.

- Что будете делать ? С кем ещё встретитесь? Что выпьете? Чем закусите?

- Выпьем обязательно. А закусывать будем тем, что Бог пошлёт.

- Понятно. Что бы вы хотели сказать своим комсомольцам? Вы у нас единственный первый секретарь ЦК ВЛКСМ остались, поэтому все ждут от вас в это сложное, трудное время каких-то приободряющих слов.

- Ну, привет всем большой! Привет! Поздравления с праздником! И дай Бог, чтобы нормально было все.

- У нас же Радио «Комсомольская правда» есть, которое Сунгоркин изобрел… к сожалению, мы его потеряли. Пожалуйста, в этот праздничный день - два слова о Владимире Николаевиче, пожалуйста.

- Хороший парень был. Я помню, когда он работал собкором по Дальнему Востоку. Он зря ушел, зря ушел он… просто зря ушел… Молодой еще…

- Ваш внук, тоже Виктор Мишин, как поживает?

- Нормально поживает. Нормально.

- Дедушку слушается?

- Слушается, слушается… В молодежном движении тоже вот состоит.

- То есть, продолжает ваши традиции?

- Да! Да! Да! Только - уже теперь свои.

- Свои традиции? Ясно. Ну и какую вы песню хотели бы сегодня услышать на Радио "Комсомольская правда"?

- «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым».

- Спасибо вам. Еще раз вас с праздником.

- С праздником и вас! Всего доброго.