Минобороны России обвинило Британию в причастности к диверсиям на "Северных потоках" и атаке на корабли Черноморского флота

Подводные беспилотники на Севастопольскую бухту вел американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk. Фото: архив «КП-Севастополь»

В Минобороны сообщили официальную информацию о теракте, что произошел сегодня в 4.20 утра.

«Киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. В результате принятых оперативных мер силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены», - заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что в ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде.

«Незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная», - отмечается в официальном сообщении.

Террористы напали на корабли Черноморского флота, что были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора», что был согласован «в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов».

«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с.г. по подрыву газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2»», - подчеркивается в заявлении Минобороны.

Отметим, что подводные беспилотники на Севастопольскую бухту вел американский стратегический беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk, что в это время летал над нейтральными водами Черного моря.

КСТАТИ

Нападение на Севастопольскую бухту киевский режим подготовил ко Дню моряка- надводника. 30 октября отмечается 326 годовщина создания Российского регулярного флота (учрежден Боярской Думой по решению Петра Первого в 1696 году).

Сегодня Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов поздравил подчиненных и ветеранов с профессиональным праздником.

Главнокомандующий ВМФ отметил, что нынешнее поколение военных моряков продолжает трехвековую историю славных традиций, основанных на морских победах Петра Великого, Федора Ушакова, Павла Нахимова и других выдающихся русских флотоводцев. Корабли Военно-морского флота на постоянной основе выполняют поставленные задачи в различных районах Мирового океана. Ежедневно в море находятся более 100 кораблей и судов ВМФ России.

В настоящее время задачи военно-морского присутствия в Средиземном море выполняет отряд кораблей Балтийского флота, а в Индийском океане действует отряд кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.