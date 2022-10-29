Минкультуры РФ не станет лишать званий титулованных артистов, покинувших Россию после начала СВО

Народная артистка Российской Федерации Чулпан Хаматова не будет лишена своего звания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Злопыхатели могут сколько угодно кричать про жесткий российский режим, но если смотреть на факты — более демократичную, чем Россия, страна найти сложно. По крайней мере, в сфере творчества уж точно.

Мало того, что на высоких позициях в театре и кино за достойный казенный счет давным-давно трудятся и продолжают трудиться осудившие СВО (громко вслух или только в кругу единомышленников) люди, так еще и все разговоры о санкциях и «вразумлении» чуждых родной стране элементов остаются лишь разговорами.

К примеру, Министерство культуры России опровергло вброс о том, что Госдума РФ якобы собирается лишать полученных званий артистов, которые покинули Россию после начала СВО.

— Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает, — уточнили в министерстве.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила сбежавших из страны россиян с крысами и предложила им не возвращаться. Как считает политик, те, кто уехал за рубеж и стал поливать грязью свою родину, «пусть остаются там и не возвращаются в Россию, если им там хорошо».