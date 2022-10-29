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Звезды29 октября 2022 16:30

Минкультуры РФ не станет лишать званий титулованных артистов, покинувших Россию после начала СВО

Тех, кто высказался против спецоперации, тоже не будут наказывать
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Народная артистка Российской Федерации Чулпан Хаматова не будет лишена своего звания.

Народная артистка Российской Федерации Чулпан Хаматова не будет лишена своего звания.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Злопыхатели могут сколько угодно кричать про жесткий российский режим, но если смотреть на факты — более демократичную, чем Россия, страна найти сложно. По крайней мере, в сфере творчества уж точно.

Мало того, что на высоких позициях в театре и кино за достойный казенный счет давным-давно трудятся и продолжают трудиться осудившие СВО (громко вслух или только в кругу единомышленников) люди, так еще и все разговоры о санкциях и «вразумлении» чуждых родной стране элементов остаются лишь разговорами.

К примеру, Министерство культуры России опровергло вброс о том, что Госдума РФ якобы собирается лишать полученных званий артистов, которые покинули Россию после начала СВО.

— Отмена указа о присвоении такого рода наград уже регламентирована законодательством, и никаких дополнительных законопроектов Минкультуры не разрабатывает, — уточнили в министерстве.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила сбежавших из страны россиян с крысами и предложила им не возвращаться. Как считает политик, те, кто уехал за рубеж и стал поливать грязью свою родину, «пусть остаются там и не возвращаются в Россию, если им там хорошо».

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