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В мире29 октября 2022 19:05

Британская пресса утверждает, что личный мобильник Лиз Трасс был взломан

Как всегда, во всем обвинили Россию
Людмила ПЛОТНИКОВА
Мобильный телефон Лиз Трасс был взломан.

Мобильный телефон Лиз Трасс был взломан.

Фото: REUTERS

Британская Daily Mail опубликовала сенсационный материал, в котором со ссылкой на собственные источники в британской разведке утверждает, что личный смартфон самого «мимолетного» премьер-министра королевства Лиз Трасс был взломан.

Известно, что Трасс использовала свой мобильник для интенсивной переписки не только с ключевыми фигурами своей партии, включая теперь уже бывшего министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенга, но и для обмена сверхсекретными деталями переговоров с ключевыми международными партнерами Великобритании. Также Трасс обсуждала поставки британского вооружения на Украину.

Особой пикантности этой истории придает тот факт, что взлом телефона был обнаружен, когда Трасс еще не была премьер-министром и возглавляла британский МИД, а главой правительства оставался Борис Джонсон, которого Трасс костерила в частной переписке на все лады. Но Джонсон оказался настоящим джентльменом и не допустил публичной огласки произошедшего.

Представители спецслужб, оценивая нанесенный ущерб, потребовали, чтобы мобильник у Трасс изъяли и поместили его в специальный сейф, стенки которого не пропускают сигналы сотовой и Интернет-связи.

Британское правительство отказалось обсуждать детали инцидента, заявив, что не комментирует вопросы безопасности отдельных правительственных чиновников.

В разведывательном сообществе Туманного Альбиона сокрушаются: «Это вызвало абсолютный переполох. Если телефон министра иностранных дел может быть так легко взломан, то это плохо. Тем более, что предположительно это сделали агенты, работающие на Россию».

Политика: В ВЕРХАХ