Тимати ответил сбежавшей из России Собчак: «Если бы ты не считала всех говном, а себя королевной, люди отнеслись бы к тебе с сочувствием»

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спешно покинувшая Россию Ксения Собчак прервала молчание и пожаловалась в соцсетях на отсутствие сочувствия со стороны коллег и знакомых. Журналистка высказалась по поводу хейтеров, которые с энтузиазмом обсуждают ее отъезд и возможное уголовное преследование из-за дела о вымогательстве, по которому был задержан коммерческий директор телеведущей.

- Да, я в беде. Видимо, в большой беде. Рада, если это подарило вам улыбку в этот сумрачный вечер, - написала Собчак в своем Telegram-канале. - Господи, как же вы все ненавидите меня просто за то, что я ни в чьей тусовке. Как же вам нравится рвать меня на части. И как же я вас презираю за то, какие вы мелкие и мелочные.

Свое мнение по поводу позиции Ксении высказал рэпер Тимати. Музыкант считает, что телеведущая сама виновата в том, что к ней относятся подобным образом. Он уверен, что Собчак заслужила такое отношение своим высокомерным поведением.

«А может, пора задуматься перед тем как искренне удивляться травле и такому шквалу ликования индустрии о том, почему так происходит? Ведь дело не в принадлежности к тусовкам — гораздо проще. Может, если бы ты не считала 90% индустрии говном, а себя королевной на всем этом сером фоне, то и люди в целом отнеслись бы к тебе с сочувствием и пониманием. Не знаю. Подумай, может найдешь рациональное зерно. Но, скорее всего, я зря распинаюсь», - написал рэпер.

Когда-то Тимати и Ксения были близкими друзьями. Они вместе сделали несколько проектов и даже снялись в эротическом видеоклипе. Одно время ходили слухи об их романе, но ни Тимати, ни Собчак их не подтверждали. А затем музыкант и телеведущая внезапно поссорились. С тех пор они не раз прилюдно выясняли отношения в публичном пространстве. Рэпер близко знает Ксению с юности, и за это время у него сложилось определенное мнение о ее поступках.

«Называется — ощущение безнаказанности. Я не злорадствую вообще, мне давно по фигу. Ты сама много лет назад своими действиями перечеркнула все те крутые, местами теплые, воспоминания из детства. А я так и не узнал почему. Но даже и эти вопросы потеряли актуальность. Скольких людей ты „ушатала“ в эфире и за его пределами. Надменно топтала, набирая рейтинг. Любая тема, любая история, любая фамилия. Хочешь — играешь в оппозицию, хочешь — в президенты. Вообще делаешь, что хочешь, почему? Потому что уверена, что в самой сложной ситуации тебе никогда ничего не будет», - считает Тимати.

Когда-то Тимати и Ксения были близкими друзьями. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ранее о ситуации с Ксенией высказалась ее бывшая коллега по «Дому-2» Виктория Боня. Она уверена, что Собчак «прилетело» от мироздания за все то зло, которое совершила телеведущая. Виктория призвала расценивать проблемы Ксении как возмездие.

«Новости, конечно, ошарашили. Хочу сказать, что в жизни бумеранг он такой: когда сеешь зло в мире, потом начинаешь пожинать это зло. Вот поэтому ситуация с Моргенштерном (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) показывает очень хорошо, как Собчак сейчас пожинает свое зло», - сообщила Боня.

Виктория отметила, что она не радуется происходящему, но «купила попкорн и будет наблюдать за ситуацией», а также за тем, как восторжествует справедливость.

Собчак покинула Россию 26 октября после того, как ее коммерческий директор Кирилл Суханов был арестован в Москве по делу о вымогательстве. Ксения в тот же день перешла пешком белорусско-литовскую границу. В Литву она въехала по израильскому паспорту.

Бегство Собчак случилось вскоре после того, как рэпер Алишер Моргенштерн назвал ее главной виновницей своих бед. По словам музыканта, из-за телеведущей он теперь не может вернуться в Россию. После скандального интервью, которое он дал Ксении осенью 2021 года, рэпер покинул страну и сейчас живет за границей. Моргенштерн считает, что Собчак во время интервью психологически манипулировала им, поэтому он сказал вещи, которые стоили ему карьеры и жизни в России. В частности, рэпер тогда признался, что не видит смысла в праздновании Дня Победы.