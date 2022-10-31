Маск и птичка, сцена в корчме у литовской границы, солнце красит нежным светом стены нового кремля, Анналена и панцерваффен, депутаты против мерзавчиков

Илон Маск купил компанию и одноименную социальную сеть Twitter Фото: REUTERS

Долгие потягусики гениального изобретателя Илона Маска с интернет компанией "Твиттер" вроде бы завершились результативно. Маск, разумея логотип компании, изображающий птичку, которая щебещет, объявил, что отныне птичка на свободе. Очевидно, намекая на то, что прошли те дни, когда "Твиттер" славился своей цензурной свирепостью, превосходя в этом деле даже "Фейсбук". Теперь же Маск, ровно А. С. Пушкин наших дней, провозгласил: "На волю птичку выпускаю".

Но торжество свободы поставило вопрос, что же делать с цензурными церберами, работавшими при прежнем руководстве. Тут Маск оказался решителен. Генеральный и финансовый директоры были выведены из помещения в сопровождении охраны.

Хотя тут, возможно, он просто следовал американским корпоративным обычаям, предусматривающим кинжальную манеру увольнения – в 24 минуты или даже меньше. Тридцать лет назад, в дни неслыханной свободы, таким же образом увольняли сотрудников издательского дома "Коммерсантъ". Хотя они вряд ли имели возможность напоследок навредить любимой газете. Скорее тут в подражание США демонстрировалась железная воля руководства.

Сбежавшая Ксения Собчак пешком пересекала границу с Литвой Фото: СОЦСЕТИ

Теперь же в России охота на птичку свободы идет полным ходом. Работники СК РФ решили так действовать с кровавой барыней К. А. Собчак, обвиненной в вымогательстве –

"Ах, попалась, птичка, стой,

Не уйдешь из сети,

Не расстанемся с тобой

Ни за что на свете".

Но человек предполагает, а Бог располагает. Агенты СК оказались не более удачливы, чем приставы из "Бориса Годунова", имевшие поручение всех задерживать, да осматривать, но тем не менее упустивших беглого чернеца Григория, ловко скрывшегося в Литве. С К. А. Собчак получилось так же – "А что из того будет? ничего; ни лысого беса не поймают".

Теперь супруг К. А. Собчак К. Ю. Богомолов, в 2014 г. уже ставивший в театре Ленкома комедию о царе Борисе, имеет возможность обновить постановку, сделав особый упор на сцену в корчме у литовской границы – "Ксения вынимает из-за лифа кинжал, все перед ней расступаются. "Держи, держи ее!". Все бегут в беспорядке".

Строить заборы на границе - любимая забава в Европе Фото: REUTERS

Тогда как финляндское правительство намерено решить проблему пограничного контроля радикальным образом. В Хельсинки выделили 6 млн. евро на строительство пилотного участка забора длиною 3 километра на границе российской.

Тем самым 1 погонный метр укрепленной границы обойдется в 2 тыс. евро. Общая длина сухопутной границы составляет 1098 км., т. е. вся фортификация потянет на 2 млрд. евро.

Впрочем, стены построенного итальянцами в XV веке Московского Кремля в переводе на нынешние деньги вряд ли обошлись сильно дешевле. Так что если финская стена, подобно кремлевской, будет иметь толщину от 3,5 до 4,5 м, а высоту без учёта зубцов — от 5 до 19 м., сумма в 2 млрд. евро даже покажется скромной.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок Фото: REUTERS

С учетом нынешней международной обстановки учет военного опыта прошлых эпох необходим, поэтому германская гауптфельдмаршалерин Анналена Бербок, рассуждая о грядущих битвах отметила: "Мы должны тщательно анализировать различные методы ведения этой войны. Потому что это не война с одними танками, как это было в XIX веке. Это гибридная война!".

Поскольку Анналена не только изучала политологию в Гамбургском университете, стала магистром Лондонской школы экономики и прошла статажировку в Британском институте международного и сравнительного права, но также участвует в программе молодых лидеров Всемирного экономического форума (это где Клаус Шваб), обвинить в невежестве столь всемирноученую даму невозможно. Очевидно, то ли в Лондоне, то ли в Давосе располагают надежными данными о бронетанковых сражениях XIX в.

Ограничительные меры насчет спиртного порой приводят не к тем результатам, на которые рассчитывали Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

О ту пору депутаты Государственной Думы рассуждают не только о тяжелой военной технике, но также от шкаликах и мерзавчиках. Они выдвинули инициативу о запрещении продавать водку, а также иные напитки, именуемые крепкими, в 50- и 100-граммовой таре. Указывая, что водка в литровых, а равно и в поллитровых бутылках не у всякого вызовет желание немедленно купить ее и оприходовать, тогда как соблазн, производимый мерзавчиком, является неодолимым. Неясно, правда, как быть с наркомовскими 100 грамм, а ведь они тоже могут понадобиться при снабжении войск. Да и вообще ограничительные меры насчет спиртного, вводимые в военное время, порой приводят не к тем результатам, на которые рассчитывали. Опыт Николая II, который ввел сухой закон в 1914 г., тому порукой.