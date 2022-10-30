Посланное Финляндией Украине оружие вернулось к финским бандитам

Финляндия передала Украине оружие в виде помощи, а оно оказалось у руках мафии. Фото: Shutterstock

Этого давно уже следовало ожидать. Национальное бюро расследований Финляндии заявило, что оружие, которое отправляли страны Запада, в том числе, и сама Финляндия, в качестве помощи Украине, попало в руки организованной преступности. И не на Украине, а в самой Финляндии. При этом, до Украины оно все-таки дошло, но было там разворовано, перекуплено и его вернули местным преступникам. Финская полиция смогла отследить его.

Причем, речь не только о стране Суоми. Как рассказал журналистам крупнейшего финского медиа Yle комиссар криминальной полиции Кристер Альгрен, оружие, поставленное на Украину и доставленное из нее контрабандой, обнаружили также в Швеции, Дании и Нидерландах. Речь идет о штурмовых винтовках, пистолетах, боеприпасах и даже о БПЛА. Есть и более серьезные вооружения, но на информации о них поставлен гриф секретности, и потому жу4рналистам о них не рассказывают. Но вполне можно предположить, что в списке контрабанды есть крупнокалиберные пулеметы, ПТУРы и даже ПЗРК.

- Украина была вооружена в огромных количествах, и это хорошо. Но мы будем иметь дело с этим оружием в течение десятилетий и заплатим за это у нас дома, - уверен комиссар полиции. – У нас много разведданных о том, что преступные организации очень заинтересованы в поставках оружия в Украину. Уже существуют отлаженные маршруты по доставке вооружений в Европу.

- В Финляндии действуют три крупнейшие в мире банды мотоциклистов, которые являются международной преступной организацией, - называет Альгрен нынешних хозяев контрабандного оружия. - Одной из них является "Бандидос", который имеет отделение в каждом крупном городе Украины.

По его словам, в приграничных районах Украины уже функционирует хорошо налаженная сеть тайников, заполненных контрабандным оружием. Откуда контрабандисты доставляют вооружения заказчикам.

Впрочем, обычные бандиты – это еще не самые страшные хозяева криминального оружия. Гораздо страшнее, если те же ПЗРК попадут в руки радикалов-исламистов. В таком случае гражданское воздушное сообщение над Европой надо будет прекращать, исходя из нарушения режима безопасности полетов. А ведь Россия предупреждала даже не о вероятности, а о неминуемом именно таком последствии безудержной и безумной накачки Киева оружием. На криминальный характер нынешней украинской власти, которая обязательно постарается извлечь криминальные доходы из поставок западных вооружений, обращали внимание российские эксперты, глава МИД Сергей Лавров и даже президент России Владимир Путин буквально на днях на встрече с главами делегаций Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ заявил, что преступники могут получить доступ к поставляемому Киеву оружию и к черному рынку оружия, в том числе, завладеть мощными средствами поражения.

И не случайно, что даже в США время от времени в ведущих СМИ возникает интерес к этой теме. Опять же, на днях агентство Associated Press задалось вопросом, почему в обнародованном плане Госдепартамента по борьбе с контрабандой оружия из Украины так мало конкретики. Администрация Байдена постоянно сталкиваются с запросами от Конгресса о том, как Белый дом отчитывается за оружие, отправленное на Украину, но всяческим избегает подробных отчетов. Объяснения Белого дома не блещут оригинальностью – конкретная информация не раскрывается "из-за опасений по поводу состояния конфликта и опасений, что это может натолкнуть потенциальных контрабандистов на поиск методов уклонения".

Однако, как свидетельствует та же полиция Финляндии, контрабандисты не сильно озабочены "поисками методов уклонения" и наработали бесперебойную доставку. В увертках Белого дома, скорее, ощущается нежелание давать конкретные цифры, потому что в аферу с торговлей вооружениями на черном рынке завязаны не только члены команды Зеленского, но и высокопоставленные чиновники из Вашингтона. Не зря же республиканцы пообещали в случае победы на выборах в Конгресс, вскрыть после нее все махинации Байдена. И в этой области тоже.

Будем ждать "открытий чудных".