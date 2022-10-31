"Ищу сородителя, брак не предлагать": Одинокие мужчины и женщины в России стали заводить детей по контракту

Похоже в России зарождается новая форма семейных отношений - сородительство Фото: Shutterstock

Это почти как если вы давно развелись, все страсти перегорели и вы просто воспитываете совместного ребенка. И даже не одного. Проведя неделю на сайтах знакомств для людей, желающих стать родителями, наш спецкор удивилась: а мужчины-то хотят детей больше, чем женщины. Но!

БЕЗ ВЫНОСА МОЗГА

- Я жениться не хочу. А вот ребенка - да, - разболтался со мной приятель 33 лет. - Никто из твоих подруг не ищет донора спермы? Ну, сородителя. Хочу видеться с малышом, помогать, гулять. Но чтобы без брака, без этого выноса мозга.

- Ты серьезно?

- Конечно! Я даже на спецсайте зарегистрировался.

- Каком таком спецсайте?

- Ну где женщины и мужчины ищут друг друга для зачатия.

Вечером я уже сама была на этом сайте.

АНТИРОДИТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР

«Улучшим демографию в стране. Выполним свое предназначение!» - реет гордый лозунг на главной странице. Сайт, похоже, существует давно. И сто лет не обновлялся, оставшись где-то на уровне Одноклассников начала 2000-х, неудобный, страшно тормозной. Но, несмотря на все это и то, что регистрация платная, сайт живее всех живых. Тут же важна не форма, а содержание.

А оно занимательное. Начать хотя бы с советов. Вот вам образец договора сородительства. «ОНА считает, что ей нужен ребенок, т. к. ей уже 35 лет. ОН женат, ЕМУ 44, ЕГО жена так и не родила. ЕМУ важно оставить потомство на земле… ОН будет иметь право навещать ребенка 1 раз в неделю. В случае нахождения ЕЮ спутника жизни, ОН не вправе препятствовать тому, чтобы ребенок принял спутника как родного отца. ОНА обязуется не искать контакта с ЕГО женой и не разрушать ЕГО брак...».

И так далее. При этом документик рекомендуется заверить: «Иначе мы не гарантируем, что договор будет иметь силу». Представляю эмоции нотариусов, которым приносят на заверение подобное.

И это еще не все «полезные советы». Они здесь есть и по проведению искусственной инсеминации - можно сказать, непорочного зачатия. Типа взболтать семенную жидкость, но не смешивать.

Но переходим от слов к делу. Главное - срез наших людей детородного возраста.

ДАМЫ НЕ ЖЕЛАЮТ ПОЗНАКОМИТьСЯ

Что же за личности знакомятся в сети для такого интимного дела, как зачатие ребенка? Что их на это толкает? Для эксперимента я регистрируюсь как «мужчина». Заполняю все графы - вес, рост, цвет глаз, ориентация, желаемые способы зачатия и вообще намерения: донорство спермы/сородительство/создание семьи. Вешаю фото какого-то незнакомца из интернета - и вуаля: передо мной открывается вся женская география - от Калининграда до Камчатки. Женщины, в основном за 35, кто подробно, кто не очень описывали, что им нужно.

Много таких, у кого часики не то что тикают, а уже дотикали до критических отметок 40 - 45. Даже 47 лет. И бедные женщины ради последнего шанса стать матерью готовы лететь хоть на другой конец России, хоть выписывать донора к себе за свой счет.

«Ищу донора. Почему не в банке спермы? Хочу все-таки понимать, от кого ребенок, а не просто анкета безликого существа в клинике. Недавно смотрела по ТВ интервью с одним таким «почетным» донором. Придурок придурком.

Итак, от вас - личное знакомство со мной, поход в клинику для анализов (за мой счет, если плохо с финансами), старые анализы не предлагать, я не верю. А после в день Х встреча. Если потребуется, через месяц еще одна. Оплачу все расходы с приездом ко мне и отель.

P. S. Если ищешь бесплатный секс, то сразу в бан (а то много таких)».

Обеспеченных одиноких женщин тут где-то половина. Вторая половина все-таки хочет большего и представляет себе будущего сородителя примерно так:

«Я не ищу просто донора, таких вариантов у меня предостаточно. Мне не нужна ни свадьба, ни штамп. Но лучше няни, чем мама, у ребенка быть не может, и на время декрета, нам понадобится финансовая помощь. Затем, как и прежде, я выйду на работу.

P. S. Не пишите мне, люди, не способные обеспечить ребенка хотя бы на время декрета. Дальнейшее обсуждается. Это не вымогательство. И нет, я не готова жить в декрете хуже, чем до него».

Пишу этой девушке, как, мол, успехи? Давно ищете?

- Да, третий месяц. Не теряю надежды.

- А сколько вам в месяц надо будет в декрете?

- Минимум 100 000 рублей. Я столько зарабатываю, могу квитанцию из бухгалтерии показать.

Но есть и экзотические анкеты. Например:

«Муж мой не может иметь детей. Я могу. Он согласен на донора, но выбирать его будем вместе. Естественно, никакого секса, все искусственным путем. И никакого общения с ребенком после рождения».

Предлагаю себя.

- Да от желающих отбоя нет, мы выбираем. Чтоб был здоровый и похож на мужа. Вы по фото не очень подходите, извините.

«ТРУД ДОНОРА ДОЛЖЕН БЫТЬ ОПЛАЧЕН»

За неделю, что моя «мужская» анкета болталась на сайте, мне написали… всего 3 женщины. При этом я сама строчила письма и ставила лайки всем подряд. Женщины отвечали как-то скупо. Но стоило мне поменять анкету на женскую! Предложения посыпались как из рога изобилия. Без остановки днем и ночью.

И что же наши мальчики? Для себя я выделила 3 категории.

Почетные доноры. Которые так ценят свои генетические данные, что считают преступлением такому добру пропадать. Тем более что на десять девчонок у нас уже не девять ребят.

- Понимаешь ли, мобилизация. Тысячи молодых мужиков на фронт уходят. Так что торопись! 39 годков уж тебе, что тут думать, - учит меня один такой.

И многие видят в своих услугах высокую миссию: «Мне это дает вдохновение, смысл жизни, самореализацию».

Или вот еще гражданский активист: «Готов на ЭТО из-за желания помогать людям. Я скоро стану почетным донором России. Решил стать и донором спермы. Все справки на руках. Обращайтесь. Добрые поступки - это моя жизнь».

И при этом отдельные доноры (не все!) не стесняются брать с барышень деньги.

- Сколько?

- Ну тысяч 20 хотя бы...

- За одну попытку?

- Да.

- Ничего себе!

- Труд донора должен быть оплачен. И потом, так я отсекаю неблагонадежных дам. Ребенок же это дорогое удовольствие, а я не хочу, чтобы мое потомство жило в нищете.

Боже, какая сознательность! Больше всего такие боятся алиментов. Поэтому фото свои высылают ровно на 2 секунды и тут же удаляют. Место жительства скрывают. Встречи только на нейтральной территории.

И таких «альтруистов» демографического поприща толпы.

Вторая категория. Женатый. Но желающий оставить побольше потомства либо не имеющий детей вообще.

«Я счастлив в браке уже 15 лет. Но ребенка мы так и не родили из-за проблем со здоровьем жены. Готов осчастливить женщину и помогать по мере возможности материально. Никакого общения с будущим ребенком не прошу, достаточно присылать его фото».

«Всегда хотел много детей. С женой двое своих. Больше не позволяют финансы, маленькая квартира. Я здоровый, с хорошей генетикой. Хочу осчастливить еще женщину. Без обязательств. Свою семью люблю».

Как понять этих мужчин? Есть любимая женщина, дети. Зачем тебе плодить безотцовщину-то? Но больше всего меня восхитил и растрогал вот этот персонаж:

«Я в браке, ищу донора яйцеклетки. Так как сперма моя, предлагаю скооперироваться и при пробирочном оплодотворении поделить эмбрионы (для моей супруги и вам). Я мастер спорта, 2 высших образования, психических и генетических отклонений нет».

- Здравствуйте. А почему вы не возьмете яйцеклетку из криобанка? Хотите лично знать донора? - задаю ему вопрос.

- К счастью, за 1,5 года, пока моя анкета висела на сайте, нам с супругой удалось усыновить прекрасного 6-месячного малыша! Так что мой запрос уже неактуален.

Я так обрадовалась за этого мужчину и его жену. Написала: «Поздравляю. Вы прекрасный муж. Всем бы таких».

Ну и третья категория. Выделим ее отдельно.

ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА СОГЛАСЕН НА ВСЁ!

Среди множества странных личностей, стахановцев демографического фронта, желающих размножаться без всяких обязательств, есть и другие. Они затеряны среди тысяч анкет. Но все-таки есть - ответственные и адекватные мужчины, желающие стать отцами. Настоящими, с участием в жизни своего потомства. Мечтают об этом так, что готовы на нелепые женские требования. Любые. Что меня удивило - они активнее, чем женщины. Пишут, уговаривают. У меня теперь впечатление, что мужчины даже больше детей хотят.

«Не смог встретить любовь, а детей хочу... Устроит любой брак. Даже гостевой. Наследник будет гордиться таким папкой... (Если сможешь подарить мне уют и ласку - я постараюсь тебе всё остальное...)».

«Хочу стать папой, помогать ребенку. Готов на любые условия, лишь бы общаться с малышом. В идеале - создать семью. О себе - добрый, заботливый. Лысею. Проживаю в Крыму. Предоставлю свой дом для проживания матери на время беременности и после родов, да и вообще для отдыха в будущем».

«Как найти эту любовь, я не знаю уже. Всех женщин, с кем были отношения, что-то не устраивает. Я работающий парень из Питера. Хочу стать отцом. Желательно совместное проживание. Я на все согласен. Обычный, русый, с голубыми глазами».

«Условия: Встречаемся за чашкой кофе. Расстояние - не проблема. Могу прилететь и в Новосибирск, и в Калининград. Переезд в Московский регион с момента беременности. Проживание - в загородном доме, вокруг лес. Все расходы беру на себя. Фамилия у ребенка - моя, отчество - мое. Общение с ребенком - обязательно. Дом будет передан в бессрочное пользование. Содержание ребенка и мамы - на мне».

Я встретилась с одним из таких вот отчаявшихся. Приехал приятный мужчина, пригласил в кафе. Спрашивал, как живу, надо ли помочь. Я даже так к нему прониклась, что не стала водить за нос, призналась, что журналистка.

- Как же так? Ты хороший с виду и никого не встретил?

– Мне 44. И сейчас понимаю, что потратил жизнь на всякую хрень. Бестолковые романы, много работал. Ребенка никогда не брошу и его мать. На все готов. Хочу детей. Возраст поджимает...

И действительно, в больших городах, где все нос к носу, почему-то сложно встретить ту единственную или единственного. А годы бегут. Конечно, такие сайты - не норма, но хоть так.

Тут даже раздел отзывов, там много историй:

«Родили ребенка, стали друзьями. В отпуск вместе ездим. Жить стало веселее».

«Я сородитель трех детей от разных женщин. Всем помогаю. Недавно устроил сюрприз - совместную встречу. Был конфуз, но потом… все сдружились. И теперь знают, что у них есть брат и сестра».