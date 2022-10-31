Большой и сочный скандал: Тимати обвинил в махинациях партнеров по бургерным

Тимати заподозрил партнеров по бургерному бизнесу в махинациях - сокрытии документов и, похоже, части прибыли. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

История любви Тимати с большими и сочными бургерами, похоже, подошла к концу. Рэпер погряз в судебных разбирательствах с партнерами по компании «Блэк Стар Фудс» - именно она управляет сетью ресторанов быстрого питания Black Star Burger, лицом которых Тимати был долгое время. При этом с одним из компаньонов - Павлом Курьяновым, известным как продюсер Пашу, певец раньше был не разлей вода.

Как выяснил сайт KP.RU, на днях рэпер проиграл дело в Арбитражном суде Москвы. История получилась некрасивая: как следует из судебных материалов, Тимати заподозрил партнеров по бизнесу в махинациях - сокрытии документов и, похоже, части прибыли. Якобы деньги от ресторанов, работающих по франшизе под вывеской Black Star Burger, могли пройти мимо артиста.

В августе этого года Тимур Юнусов (именно так по паспорту зовут рэпера) через суд потребовал от своей же компании предоставить документы по договорам коммерческой концессии и ежемесячные отчеты о полученном вознаграждении по этим договорам. А если компаньоны не выполнят эти требования, наказать рублем: взыскать по 5000 рублей за каждый день просрочки (конечно, в случае, если суд вынесет решение в пользу рэпера).

Однако, убедить судебную коллегию встать на его сторону у Тимати не вышло. Партнеры по бургерным возразили несколькими аргументами: они, мол, всю необходимую документацию уже отправляли Юнусову по почте, а если чего-то не хватает - так это документы, принадлежащие другим фирмам-контрагентам, или бумаги, которые подписывались в единственном экземпляре без дубликатов.

- Само по себе наличие корпоративного спора между участниками ООО не свидетельствует о недобросовестности общества в настоящем процессе. В связи с этим заявления участника о сокрытии обществом документации подлежат отклонению как не подтвержденные документально и основанные на ошибочном толковании правовых норм. Таким образом, суд приходит к выводу, что в удовлетворении исковых требований следует отказать, - указано в решении суда.

Между тем, это уже не первое судебное разбирательство по бургерным. Так, в сентябре этого года стало известно, что Тимати пытается завершить сделку по продаже своей доли в ООО «Блэк Стар Фудс», где ему принадлежит 17% бизнеса. Фактически эту сделку рэпер провернул еще год назад, найдя иностранного покупателя и заключив предварительный договор купли-продажи доли в уставном капитале «Блэк Стар Фудс» за 70 млн рублей.

Очередь на открытии заведения Black Star Burger в Москве, 2016 г. Фото: Алиса ТИТКО

Большую часть денег - 63 миллиона - Юнусов получил сразу, новому владельцу оставалось лишь внести остаток суммы и поставить последнюю роспись в документах. Однако, разобравшись с финансовой отчетностью компании, покупатель передумал. Чтобы завершить скандальный спор, Тимати подал в суд и обязал владельца исполнить все свои обязательства. В этом случае певцу повезло больше: его иск был удовлетворен. Впрочем, по данным KP.RU, на днях иностранец-покупатель подал апелляцию, так что избавиться от надоевших бургерных, также как и получить по ним все финансовые отчеты, у Тимати пока не получается.