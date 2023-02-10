«Это ужас»: Маргарита Симоньян рассказала о проблемах после замужества

Маргарита Симоньян. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В марте прошлого года Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян поженились после десяти лет гражданского союза. Главред RT до последнего не хотела вступать в законный брак. Но в судьбу вмешалась политика. Симоньян и Кеосаян попали в санкционный список США и Европы. Режиссер и журналистка решили ответить на санкции нетривиальным способом: объявили о свадьбе. И 3 марта действительно пошли в загс. Накануне годовщины бракосчетания Маргарита поделилась своими впечатлениями от замужней жизни.

«Прежде, чем пожениться, долго жили вместе и родили троих детей. Поэтому никакой разницы нет, кроме того, что нам до сих пор приходится менять кучу документов. Непонятно, зачем это было нужно. Никогда не хотела формально выходить замуж, потому что понимала — это ужас, но даже не думала, что такой. Это ужас-ужас-ужас с точки зрения формальных вещей. А так мы всегда были в браке, живем с его мамой, с моей огромной семьей. Не среди всех зарегистрированных пар можно найти такую крепкую и правильную семью, как наша», - рассказала 42-летняя Симоньян Борису Корчевникову в программе «Жизнь и судьба».

Отмечать годовщину свадьбы Маргарита не собирается.

«Слушайте, если я на свадьбу не причесалась, думаете, на годовщину буду что-то делать?! Отношусь с юмором к таким вопросам. Главное, что все идет от души и сердца, а штамп - ерунда!» - убеждена журналистка.

Симоньян почти десять лет прожила с Кеосаяном в гражданском браке. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Маргарита уверена, что ее супруг тоже не стремится устроить ей праздник в этот день. Главред RT уверена, что Кеосаян даже не вспомнит об этой дате.

«Очень сомневаюсь, что вспомню, какого числа у нас годовщина. После бракосочетания у меня было совещание, а после - я поехала на эфир к Соловьеву. Точно, это было 3 марта! Уже потом мы узнали, что в эту дату брак зарегистрировали мои родители. Не знаю, если Тигран что-то вспомнит и захочет что-то сделать - я очень сильно удивлюсь», - призналась Маргарита.

Ранее Кеосаян не раз пытался убедить избранницу выйти за него замуж. И даже несколько обручальных колец подарил. Но Маргарита всегда отказывалась. Во-первых, журналистка не хотела заниматься бумажной волокитой – менять паспорт и другие документы. А во-вторых, быть незамужней, по ее мнению, очень удобно

- Брак влечет за собой огромное количество ненужной бумажной работы, - говорила Симоньян в одном из инетрвью. - Вот я захотела купить квартиру в Сочи, а Тигран не хотел. Я пошла и купила, потому что не замужем. Если бы была официально замужем, мне нужно было бы его нотариально заверенное согласие. Потом он, конечно, ее страшно полюбил, ему очень понравилась эта идея. Но изначально нет, и все! И мы бы из-за этого ссорились. А так я пошла и сама взяла ипотеку. И таких мелочей миллион. Когда ты официально не замужем, ты распоряжаешься, чем хочешь, сама.

При этом журналистка подчеркивала, что с пониманием относится к женщинам, которые материально не защищены и считают штамп в паспорте гарантией на будущее.

- Мне не нужно никакого имущества Тиграна, вообще ничего от него не нужно, кроме любви и радости жизни, - заявляла Маргарита.