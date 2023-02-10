«Ощущение несправедливости и страха»: Агутин обратился к живущей в США дочери

Дочь Агутина и Варум Лиза живет в Майами. Фото: соцсети.

Леонид Агутин в день рождения дочери Елизаветы опубликовал в соцсетях трогательное поздравление и поделился ее снимками. Наследница Агутина и Варум живет в США, так что родители видятся с ней нечасто. Девятого февраля, в день ее 24-летия Леонид пожелал девушке счастья и удачи, отметив, что очень гордится дочкой.

«Вот уже 24 года родители любят тебя, гордятся тобой и верят в твою звезду. Это значит, верят в твою удачу и счастье, добытое в борьбе. То, что мир несовершенен, даже интересно, а то, что коварен и жесток, вызывает порой удушливое ощущение несправедливости и страха. Лизончик, ты красивый человек. Я более чем доволен нашим результатом. Желаю тебе победы в этой битве под названием жизнь. Желаю счастья от всего своего папиного сердца. P.S. Два раза использовал в тексте слово счастье. Ну ок, так пусть будет двойной пакет», - написал музыкант.

Певец опубликовал фотографии Лизы и поздравил ее с 24-летием. Фото: соцсети.

В 2021 году дочь Варум и Агутина получила гражданство США. В Америке Елизавета живет с детства. В свое время за океан уехали родители Анжелики, обосновавшиеся в Майами. Отец Варум изначально поехал в Штаты на лечение, но в итоге решил там остаться. А вскоре к бабушке и дедушке переехала и внучка. Как и в случае дедушки, поводом для эмиграции Лизы стали проблемы со здоровьем. Агутин в одном из интервью рассказывал – мол, Лиза слишком слабенькая, и российский климат ей не подходит. К тому же Леонид и Анжелика всегда были заняты карьерой, гастролями и не могли уделять дочке достаточно внимания. Поэтому ее воспитанием занялись бабушка и дедушка.

Анжелика Варум признавалась, что ей не сразу удалось наладить с дочкой душевный контакт. Родителей Лиза видела наездами, поэтому, повзрослев, показала характер. Певица говорила, что ей пришлось на время стать «цербером», а сейчас у них доверительные, дружеские отношения.

Елизавета решила пойти по стопам родителей и тоже стала певицей. Еще в подростковом возрасте она основала свою рок-группу «Without Gravity». А в 2022 году девушка с коллективом «Bruvvy» выступала на разогреве у Джона Бон Джови. Наследница Варум и Агутина встречается с американцем, ее бойфренда зовут Кайл Финк. Он тоже музыкант, участник группы «Palomino Blond».

Елизавета встречается с американцем, ее бойфренда зовут Кайл Финк. Фото: соцсети.

Елизавета – младшая дочь Леонида Агутина. Артист был женат трижды, от второго (гражданского) брака у него есть еще одна дочь Полина. Девочку музыканту родила балерина Мария Воробьева. Как и ее сестра, Полина большую часть жизни прожила за границей. Вместе с мамой и отчимом она уехала сначала в Италию, а затем во Францию. Дочери певца познакомились друг с другом очно только в 2013 году, когда приехали в Москву. До этого сестры не общались лично и лишь иногда созванивались.