Pеспубликанец Мэтт Гетц заявил, что «Америка и так пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа американских конгрессменов разработала и внесла на рассмотрение резолюцию, в которой от Белого дома требуется незамедлительное прекращение всех форм поддержки Украины.

Под документом, получившим название «Резолюция об усталости от Украины», поставили подписи 11 конгрессменов. В нем детально перечислены все формы поддержки Вашингтоном Киева, которые законодатели требуют немедленно прекратить; в их числе – как военная, так и финансовая помощь.

Также в резолюции приведены все расходы, понесенные американской казной с начала этого года, отнесенные к прямой и косвенной поддержке киевского режима. Кроме того, в ней цитируются высказывания высокопоставленных американских военных, признающих, что накачивание Украины американским оружием не только «значительно истощило арсеналы Армии США», но и «непреднамеренно способствует росту числа жертв среди мирного населения».

Один из соавторов резолюции, республиканец Мэтт Гетц заявил, что «Америка и так пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты».

Гетц настаивает: «Мы должны приостановить выделение всей помощи Украине».