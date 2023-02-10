Любовь под парафином: ученые предупреждают — не жгите свечи в ванной

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«Однажды Анна зажгла свечу и задохнулась, посмотрев на ее пламя». Это такая типичная новость откуда-нибудь из социальной сети. Там уже не первый год разгоняется паника: свечи опасны. Но народу нипочем. Уж очень сильна традиция. Мы привыкли, что свечи — это романтика и любовь. А еще баланс и ЗОЖ: если у человека в доме горят свечи, он явно периодически чистит чакры и не ест мяса. И чем свечей больше, тем, стало быть, чувство ярче, а ЗОЖ крепче. Но, может, свечи в самом деле вредны? Как говорил Авиценна, все дело в качестве и количестве. Разберемся.

НЕ ЖГИТЕ СВЕЧИ, КАШЛЯТЬ НЕ БУДЕТЕ

Как выяснили ученые из Университета Южной Каролины, парафиновые свечи при горении выделяют алканы, алкены и толуол (крайне вредные токсичные вещества), вдыхание которых может способствовать развитию рака, аллергии и астмы.

Выяснили они это, увы, опытным путем: в крошечном городке, где была не менее крошечная церковь, было слишком много проблем с астмой. Исключительно среди верующих. Взяв пробы воздуха в часовне, они и увидели, в чем беда.

Примерно то же самое доказали голландские исследователи. Тео де Кок, профессор Университета Маастрихта, заведующий кафедрой токсикогеномики рассказывал: «Выяснилось, что уровень содержания загрязняющих веществ в небольших часовнях намного выше, чем на загруженной улице, по которой в среднем за день проезжает 45 тысяч автомобилей. При этом в просторной базилике (церкви) концентрация была куда меньше, но все равно высокой».

ЕСЛИ ВСЕ ВРЕМЯ ДЫШАТЬ ИМИ...

Американские исследователи, убеждавшие в опасности парафина, подчеркивали, что речь идет именно о вреде слишком частого и интенсивного контакта. То есть не стоит жечь свечи помногу каждый день, и все будет хорошо. К счастью, у нас тоже есть лаборатории и ученые, которые могут все разъяснить. В программе НТВ «Чудо техники» ведущий Сергей Малоземов выяснил все подробности.

При горении всех образцов - и парафиновых, и восковых - уровень вредных веществ был одинаковым: в воздухе незначительно повышались только уровни диоксида серы и углекислого газа.

Но самым опасным оказался момент гашения свечей, когда долго тлеет фитиль:

- Когда мы задуваем свечи, то получаем формальдегид, бензол и оксид углерода. То есть угарный газ,- объясняет Григорий Нисман, руководитель независимой испытательной лаборатории. - Именно дым содержит в себе максимум вредных веществ. Но их концентрация быстро падает.

Получается, если вокруг вас не будет много свечей с медленно тлеющими фитилями, то никаких проблем и нет!

Когда мы задуваем свечи, то получаем формальдегид, бензол и оксид углерода. То есть угарный газ. Фото: Shutterstock

А ЧТО С АРОМАТИЧЕСКИМИ СВЕЧАМИ?

С ними, увы, клинических и лабораторных исследований не проводил. Но чем натуральнее ингредиенты и нейтральнее аромат, тем лучше — если нет аллергии, то не будет и проблем.

Но стоит помнить, что самый распространенный компонент парафиновых (не восковых) аромасвечей – диэтилфталат представляет собой сложный эфир ортофталевой кислоты. Чем ярче аромат, тем больше воздействие. А оно всегда не самое лучшее.

ВАЖНО

Почему не стоит злоупотреблять

Как ни крути, но у парафиновых свечей есть неприятные последствия. И если вы любители запереться в ванной, в тесном помещении без хорошей вентиляции, то стоит помнить:

* Основной путь, которым бензол и прочие неприятные пары попадает в организм человека – это дыхательные пути.

* Толуол – тоже ароматическое соединение, и именно оно является сырьем, из которого получают бензол, а еще тринитротолуол.

* Часть аромасвечей вместо натуральных эфирных масел содержат искусственные ароматизаторы, которые прогорая, выделяют в воздух еще большее количество токсинов, нежели обычная парафиновая свеча. Чем чаще этим дышать, тем неприятнее последствия.