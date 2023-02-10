ФСБ России призвала к бдительности: западные спецслужбы пишут опасные письма

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники Федеральной службы безопасности России с августа 2022 года фиксируют факты использования иностранными спецслужбами популярных российских почтовых сервисов для выведывания и сбора информации.

Украинские разведчики прикрываясь чужими именами и должностями пишут письма руководителям российских предприятий оборонной промышленности, главам регионов, другим ответственным лицам, где просят прислать различную информацию, которая касается проведения российскими Вооруженными Силами Специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В письмах иностранные спецслужбы могут просить прислать данные об участниках спецоперации, семьях мобилизованных, украинских беженцах, их детях, производстве различного оружия и боеприпасов.

Псевдозапросы приходят на электронную почту на бланках с символикой российских государственных служб и ведомств, соответствующими печатями и подписями различных ответственных лиц. В обращениях украинские разведчики могут представляться кем угодно: министрами, журналистами, артистами.

Вот только обратные адреса электронной почты этих псевдоофициальных обращений о предоставлении информации оказываются ложными. Хотя выглядят очень похожими.

Псевдозапросы приходят на электронную почту на бланках с символикой российских государственных служб и ведомств, соответствующими печатями и подписями различных ответственных лиц.

«Они схожи по наименованиям с доменными именами федеральных органов исполнительной власти, с которых массово рассылают в учреждения и организации электронные письма», - отмечают в ФСБ России.

Сотрудники ФСБ России призывают всех к бдительности и рекомендует в случаях получения от имени различных ведомств подозрительных электронных писем обращаться для проверки их подлинности на официальные порталы соответствующих государственных органов в сети Интернет.

Рекомендуется до получения официального подтверждения на указанные письма «не отвечать и вложения к ним не открывать». Ведь электронные письма могут быть не только разведывательными, но сопровождаться вредительскими программами.