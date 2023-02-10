Раскрыта ложь Ксении Собчак в громком деле о вымогательстве

Сестра арестованного по делу о вымогательстве Ариана Романовского обвинила Ксению Собчак в бездействии и лжи Фото: Борис КУДРЯВОВ

"Дело Собчак" обернулось большими проблемами для её сотрудников, которые вот уже четыре месяца находятся в СИЗО по обвинению в вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.

Накануне Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов и оставил под стражей троих обвиняемых - коммерческого директора ведущей Кирилла Суханова, экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева. Последние двое вели Телеграм-канал "Тушите свет", где разместили обернувшийся неприятностями пост о Чемезове, а Суханова задержали при получении 800 тысяч рублей: эти деньги, по версии следствия, стали первым траншем из 11 миллионов за так называемый "блок на негатив" - обязательство больше ничего не писать о главе "Ростеха".

Сама Ксения Собчак накануне впервые появилась в суде, однако, не стала выступать на слушании и предлагать свою кандидатуру в качестве поручителя. Хотя все четыре месяца телеведущая в публичной риторике уверяет, что делает "все возможное для освобождения парней". И это лишь раздражает родственников арестантов.

- Никакой поддержи от Собчак нет - полный ноль, - рассказала KP.RU сестра Ариана Романовского Диана. - На слушании она только поздоровалась. В своих соцсетях Ксения представляет всё так, будто очень много делает для обвиняемых. А что по факту? Она - реальная владелица Телеграм-канала "Тушите свет" и прямая начальница Ариана и Тамерлана. Именно по ее поручению брат опубликовал тот самый пост о Чемезове. Но Собчак отрицала это до тех пор, пока СМИ не опубликовали подтверждение - трудовые договоры ребят с Ксенией.

По словам сестры Романовского, Ксения Собчак не предлагала никакой помощи с юристами - услуги адвокатов оплачивает семья. Да и в СИЗО посылок от светской львицы не видели: продукты и необходимые вещи экс-главреду Tatler отправляют лишь близкие. На это ушло уже более полумиллиона рублей, плюс расходы на защитников. А ведь Романовский был главным добытчиком в семье.

- Денег от Собчак нам не надо, - заверила Диана. - Но она ведь сильный журналист, у нее большая аудитория, обширные связи. Она так много рассказывает о своих журналистских победах, но когда надо помочь своим же подчиненным - тишина. Она не освещает эту ситуацию, не делает репортажей. При этом в светском обществе врёт, что спасает ребят - этакая мать Тереза. Как можно быть такой лицемерной? Ведь она виновница этой ситуации, как я считаю. Всё выглядит так, словно Собчак слила парней, чтобы самой остаться на свободе. Подумайте сами: если Ксения не при чем, почему после ареста сотрудников она вдруг захотела заняться пешим туризмом и сбежала за границу? Почему у нее тогда был обыск?..

Между тем, сейчас Ксения Анатольевна никак не фигурирует в материалах дела: её никто не допрашивал, не вызывал на очную ставку. Но разве Собчак могла не знать, что ее ближайший помощник договаривается о крупной сумме за блок на публикации в её же канале?

- Финансовые вопросы в этом деле обсуждал только Суханов, журналисты к деньгам никакого отношения не имели, но статья УК при этом у всех одинаковая, - уточнила Диана. - Суханов работает с Собчак с 2014 года, она ему доверяет, не зря же у него есть право подписи за руководителя. Ариан работал без году неделя и понятия не имел, как ведущая зарабатывает на своих Телеграм-каналах. На самом деле, она с весны звала брата к себе, когда издательство Conde Nast по известным причинам приостановило работу в России: "Ты такой талантливый, давай ко мне, у меня суперпрофессиональная команда, запустим шоу". И в конце концов, он, отчаявшись найти работу, согласился, что и стало роковой ошибкой.

Ариан Романовский и Тамерлан Бигаева устроились к Собчак в конце октября, а уже через 10 дней они оказались в СИЗО, даже не успев получить первую зарплату. Но обвинения у журналистов такие же, как у задержанного с поличным Кирилла Суханова: всем троим грозит от 7 до 15 лет тюрьмы за вымогательство в крупном размере.

- Всё это больше похоже на фарс и спектакль. Например, до сих пор не предоставлены протоколы допроса потерпевшего, нашей защите не дают знакомиться с материалами дела, снимать копии - даже в мелких процессуальных моментах мы сталкиваемся с препятствиями, - перечисляет сестра Романовского. - Нам, родственникам, даже не разрешают свидания - всё это время мы не видимся с Арианом, потому что якобы можем помешать следствию. Конечно, мы переживаем, это все отражается на здоровье, у мамы давление скачет. Мы уже отчаялись увидеть справедливость в этом деле. Слава богу, что сам Ариан еще держится.

Тем временем, по решению суда обвиняемые останутся под стражей до 24 марта.

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