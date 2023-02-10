Происходящее на Донбассе говорит - Киев в панике: Почему фронт скоро треснет и откуда ВСУ сбегут быстрее всего

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эфире радио "КП" - по поводу «масштабного наступления России» на Незалежную и последствия для людей и территорий в зоне СВО. Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

В эфире «Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель обсудили с военным экспертом, полковником в отставке Анатолием Матвийчуком публикации в западных СМИ по поводу «масштабного наступления России» на Незалежную и последствия для людей и территорий в зоне СВО.

НАСТУПЛЕНИЯ ЖДАТЬ?

- Разговоры о большом наступлении - преждевременны ?

- Логика события на спецоперации складывается так, что обороной победы не достичь. Мы демилитаризируем Украину. Значит, наступление произойдет. А они в панике.

- Как это выражается?

- Посмотрите на фронт справа-налево или с юга на север - Соледар, Артемовск. Ниже спускаемся – Угледар. И выше пошли, на Харьков - везде активизация фронта.

- Фронт выровнялся?

- Мы отодвинули силы нацистов на глубину от 3 до 15 километров. Уменьшился обстрел Донецка. Их огневые позиции мы отодвинули. Вот-вот фронт треснет.

- А он треснет?

- Да, и мы пойдем в наступление. А они сейчас мечутся и пытаются объяснить, что проклятые русские сейчас всей массой хлынут на эту Украину. Потому: давайте Киеву танки, ракеты, самолеты.

- Это логика западного информационного мейнстрима?

- Да, и ведь Запад в итоге даст эти дальнобойные ракеты. В том числе, ATACMS. Впрочем то количество, которое они поставляют, в качество перейдет вряд ли.

- Но создаст нам дополнительные трудности?

– Создаст. Это и наш перерасход боеприпасов, и самое страшное - потери наших людей.

РАКЕТЫ НА СТАРТЕ?

- Что касается ракет ATACMS?

- Дорогая штука. И сколько Штаты их поставят? Ну, пусть 50 таких ракет. И Киев сразу сделает 50 запусков — скажем, по объектам в Крыму. Их собьют. Ракеты быстро закончатся. Для Киева тут важно другое: перенос боевых действий на территорию России — смотри Запад, как мы можем?!

- Они, конечно, могут, но где Европа найдет истребители для Зеленского?

- Ни одна из стран Евросоюза не заявила прямо о том, что даст истребители. Рассуждают про танки, патроны, РСЗО. Все это работает на среднестатистического европейца.

- Каким вы видите грядущее наступление?

- Киев пока брать не будут. Но фронт под Угледаром и Артемовском скоро треснет. Эта дырочка образуется – и начнется просачивание.

- Главная задача у нас сейчас какая?

- Направление на Краматорск. Это центр южной группировки. С падением Краматорска падает оперативная устойчивость этого оборонительного района. Что нам позволит маневрировать. Направляя удары, куда захотим. Но основной удар, думаю, пойдет на Николаев.

- Почему туда?

- Выровняем фронт, захватим дороги, которые обеспечат логистику наших войск и отрежут логистику войск украинских. И направление на Одессу закрепим. Отсечем выход к морю. А выйдя на линию Одесса – Николаев, а там, дай бог, и на Харьков, сможем диктовать свои условия. Позже падет и Киев.

- Сейчас на границе, в Румынии, сконцентрированы огромные группировки натовские?

- Да, там стоит 101-я воздушно-десантная дивизия США, «Кричащие орлы». Не было ни одной войны, в которой бы они не участвовали. Но если они начнут наступление в Бессарабии и попытаются отрезать нас от Одессы, они попадут под удары наших ВКС. А «Кричащие орлы» без авиации не работают.

- Но если они двинут туда авиацию НАТО?

- Господа, вот вам черная метка - мы начинаем войну. А если нет - убирайтесь к чертовой матери отсюда.

ОДЕССА В НЕТЕРПЕНИИ?

- Так Одесса у нас должна быть в уме?

- Я бы очень не хотел, чтобы Одессу штурмовали. Мои друзья из Одессы пишут, что их прижали там страшно. Они боятся выходить на улицы, пользоваться телефоном. По адресам ходят, проверяют. Уже страшнее, чем в период немецко-фашистской оккупации. Но одесситы, когда мы туда подойдем, думаю, нам помогут.

- Каких западных поставок особо опасаетесь?

- Очень не хотел бы дальнобойных ракет. Почему? Есть данные, что Запад пытается сбросить радиоактивные отходы на Украину. Украина готова за гроши их закапывать в землю. Но кто даст гарантию, что они не запихнут это все в те же ATACMS?

- Но это не ядерное оружие.

- Ну вот ракета упала, разломилась, и вот это все содержимое разбрызгалось по территории, - и началось радиоактивное заражение местности.

- Надолго?

- От 10 до 100 лет эта территория будет непригодна к сельскохозяйственным работам. Люди там не смогут проживать. Пострадают реки и озера, рыба и другая живность.

- А что касается признания Зеленского по поводу нежелания соблюдать Минские соглашения?

- Зеленскому нужна была вся территория Украины. Им нужен был восток страны. Это явно попахивало хорватским сценарием – подождать, накопить силы, а потом уничтожить.