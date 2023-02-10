Дмитрий Песков: В России не будут объявлять траур из-за землетрясения в Турции

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 10 февраля, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля такой вопрос:

…- Будет ли в России объявлен траур в связи с немыслимыми жертвами после катастрофического землетрясения в Турции? В России тысячи граждан этой страны, и наших там тоже много. И потом, Турция для России не чужая страна, хоть и страна НАТО.

- Такой практики нет, - сказал Песков. - Вы знаете, что Президент России выразил соболезнования народу Турции - в лице президента Эрдогана.

Вы знаете, как активно Россия принимает участие в ликвидации последствий этого разрушительного землетрясения в поисковых работах.

Опять же, эта работа будет продолжена.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром и стало, по словам президента Тайипа Эрдогана, самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших превысило 21 тысячу человек.