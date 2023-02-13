Сколько армий мы уже побили на Украине

Сожженный украинский танк в Мариуполе - лишь один из более чем 7,5 тысячи уничтоженных Российской армией.

Недавно известный военкор Александр Сладков провел прелюбопытное статистическое исследование: он в своем телеграм-канале подсчитал, сколько боевой техники вооруженных сил Украины (ВСУ) наши войска перемололи за время спецоперации (она началась 24 февраля 2022 года).

Итоговые цифры получились очень внушительные (если не сказать - оглушительные).

Ну и как же эти огромные украинские потери выглядят в статистических подсчетах Сладкова?

А вот как.

372 сбитых самолета ВСУ - это уничтоженная воздушная армия.

200 вертолетов - воздушная армия.

7537 танков и ББМ (боевых бронированных машин) - две танковые армии и пять общевойсковых армий.

983 РСЗО (реактивных систем залпового огня) - ударная армия.

401 ЗРК (зенитный ракетный комплекс) - армия ПВО.

3841 орудие - четыре артиллерийские армии.

8066 единиц специальной военной автомобильной техники - восемь армий.

В общей сложности, по этим подсчетам Сладкова, сумма потерь Украины в боевой технике равна четырем фронтам или четырем группам армий вермахта.

С появлением у нашей армии высокоточных боеприпасов спрятать свою технику врагу все сложнее.

Она же, итоговая цифра, сопоставима со всей современной группировкой НАТО в Европе. Можно взглянуть на это и с другой стороны. Получается, что Россия почти за год уничтожила 23 разнообразные армии противника. Судя по дате этих подсчетов, военкор делал их в 20-х числах января. А уже через 10 дней (3 февраля) Минобороны РФ представило свои официальные данные о потерях ВСУ. Они не слишком отличаются от тех, которые привел Александр. А разница лишь в том, что за полторы недели боев украинских потерь стало еще больше.

Цифры умеют говорить сами за себя.

К этому стоит добавить еще, что за время СВО наши средства ПВО и боевая авиация сшибли аж 3008 беспилотных летательных аппаратов противника. А это больше, чем в вооруженных силах Великобритании, Германии и Франции, вместе взятых!

Иной наш читатель, въедливо следящий за статистикой украинских потерь, может ехидно и недоверчиво заметить: а откуда взялись в ВВС Украины почти 4 сотни самолетов, если на день начала СВО их было всего лишь около 200? Ведь тогда получается, что наша армия уже почти 2 раза полностью уничтожила ВВС Украины. Резонно! Но не все так просто.

Если обратиться к официальным источникам, содержащим данные о количестве техники ВВС Украины (таким, как издание The Military Balance Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), Белая книга минобороны Украины и генштаба вооруженных сил Украины, официальный сайт минобороны Украины), то они почти в один голос утверждают, что на начало 2022 года в составе ВВС Украины было 124 боевых самолета, около 63 транспортных, специальных и учебных машин. Вот вам и «около 200». Но откуда же взялись еще почти двести? Тут надо знать, что из конъюнктурных военно-политических соображений тот же The Military Balance нередко подыгрывает НАТО, скрывая реальный боевой состав армий блока и их союзников. Это раз. И два. Минобороны и генштаб вооруженных сил Украины тоже часто блефуют и занижают данные - иными словами, прибедняются и запускают дезу, чтобы получить больше военной помощи Запада. Ну кричат же постоянно: «Дайте самолеты!» Есть и еще одна причина, которая объясняет, почему самолеты ВВС Украины «восстают из пепла». Дело в том, что Пентагон и руководство НАТО еще в начале нашей СВО приказали своим европейским союзникам по блоку (бывшим членам Варшавского Договора) передать в распоряжение ВВС Украины все еще способные летать советские самолеты - МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24. И таких как раз набралось... И уже не раз было так, что наши пилоты «вырубали» их в украинском небе по полдюжины за день. Да и на земле, как видим, наша армия намолотила уже горы украинского боевого железа. Да ведь не только украинского! Десятки стран НАТО поставили Киеву сотни и тысячи единиц разнообразной боевой техники - от противотанковых комплексов и пушек до самоходок и реактивных систем залпового огня. Ну как тут не скажешь, что нам приходится заниматься демилитаризацией не только Украины, но и НАТО!

Прав Сладков: если бы при таких потерях Украины не было коллективной помощи Запада, то любое государство мира уже было бы повержено. Даже без применения нашего самого грозного оружия - ядерного. Ну а НАТО не унимается: объявлены данные о новых оружейных поставках на Украину. Российская армия готовится к их «горячему приему». Москва сказала четко: будем бить. И запишем на свой боевой счет еще не одну разбитую вражью армию.

В воздухе российская авиация методично уничтожает самолеты противника.

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