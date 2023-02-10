Глава Кузбасса Сергей Цивилев: Поручение президента России выполнено - новый больничный комплекс в Междуреченске принял первых посетителей

Многопрофильная больница в Междуреченске вошла в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную президентом России Владимиром Путиным. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе появилась еще одна современная клиника: в Междуреченске 10 февраля открыли новый многопрофильный больничный комплекс. Строительство городской больницы было включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению президента России Владимира Путина. Комплекс будет обслуживать 100 тысяч жителей Междуреченска и 40 тысяч жителей соседнего города Мыски. В церемонии открытия клиники принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В церемонии открытия принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«Смело можем сообщить, что выполнили поручение президента России. Это больничный комплекс, где учтены все мелочи, важные при оказании медицинской помощи, в том числе и экстренной, - рассказал Сергей Цивилев. - Для нас было очень важно построить современную больницу для жителей Междуреченска, Мысков и приезжающих сюда гостей, чтобы каждый мог получить своевременную помощь. Здесь работают высокопрофессиональные сотрудники, мы ими очень гордимся. Я благодарю всех, кто принимал участие в строительстве и открытии больничного комплекса, теперь и медицинским работникам, и пациентам будет удобно».

Шестиэтажное здание клиники площадью около 20 тысяч квадратных метров появилось на месте заброшенного долгостроя, начатого еще в 80-х. Открытия новой больницы жители Междуреченска ждали больше 30 лет. В начале 90-х годов стройку заморозили и возобновили только в 2014-м. Но затем вновь приостановили строительство из-за нехватки финансирования. Сдвинуть ситуацию с мёртвой точки помогло включение объекта в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. В 2020 году строительство было возобновлено, и за два года полностью закончено.

Клинику оснастили самым современным оборудованием. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Стоимость проекта составила более 3 миллиардов рублей. Из них 1,7 миллиарда выделил федеральный бюджет, еще 1,2 миллиарда – областной. Дополнительно на капитальный ремонт корпуса поликлиники, входящего в комплекс зданий больницы, регион выделил 436,3 миллиона рублей.

Для клиники приобрели более 210 наименований самой современной медицинской техники, в том числе хирургическое, эндоскопическое, стерилизационное и дезинфекционное оборудование, а также аппараты для проведения офтальмологических операций, реанимации и диагностики. В клинике оборудовали стационар на 186 коек. Пациенты будут лечиться в отдельных палатах с санузлами, в которых все готово к приему людей с ограниченными возможностями. Впервые в Междуреченске появилось отделение хронического гемодиализа на 6 мест. Для проведения операций оборудован хирургический блок из трех операционных — две плановые и одна экстренная. Рядом расположено отделение реанимации на 9 мест. Помощь пациентам оказывают 235 медицинских работников, в том числе 75 врачей, 160 специалистов среднего и младшего медицинского персонала.

В больнице работают 235 медицинских сотрудников. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

При строительстве здания были учтены все особенности работы врачей. Планировка приемно-диагностического отделения позволяет максимально оперативно начать лечение, не теряя драгоценного времени от момента поступления пациента в больницу до постановки диагноза. Специально для приема экстренных больных из машин скорой помощи оборудован отапливаемый шлюз. Все диагностические службы - МСКТ, рентген, УЗИ–исследования, экспресс-лаборатория – расположены в приемном покое рядом с палатами наблюдения.

На втором этаже клиники оборудовано неврологическое отделение на 30 мест: оно оказывает помощь пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения. На других этажах здания расположились хирургическое отделение, гинекология, отделение травматологии и ортопедии. На шестом этаже здания оборудовали терапевтическое отделение с палатами для маломобильных больных и пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.