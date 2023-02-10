Цифровые сервисы платформы «Мой экспорт» по оформлению ветеринарного и фитосанитарного сертификатов сэкономили экспортерам около 180 кг бумаги

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За 4 месяца работы сервисы по запросу ветеринарного и фитосанитарного сертификатов на цифровой платформе «Мой экспорт» помогли предпринимателям сэкономить не менее 180 килограммов офисной бумаги (эквивалентно 35 425 листам формата А4).

Новые сервисы платформы «Мой экспорт» максимально переводят взаимодействие предпринимателя и государства в онлайн-формат. Это заслуга совместной работы Россельхознадзора и Российского экспортного центра по цифровизации процессов оформления разрешительных документов.

Экспортеру лишь необходимо подать онлайн-заявку на получение нужного разрешительного документа. Указанные в ней данные проверяются дистанционно. Внести корректировки или подать заявку на новый сертификат можно в несколько кликов, без дополнительного сбора данных или, тем более, бумаг. Сведения об оформленном сертификате сразу поступают в личный кабинет пользователя. Предпринимателю остается только получить бумажный документ — по нормам международного законодательства, при вывозе товара за рубеж таможенные органы стран-импортеров принимают сертификаты только на бумаге.

«Мы запустили сервисы по оформлению ветеринарного и фитосанитарного сертификатов в октябре 2022 года. Запрос от экспортеров перевести «в цифру» оформление этих разрешительных документов был одним из ключевых. В итоге мы получили действительно уникальные сервисы, не имеющие аналогов. Этого удалось достичь совместными усилиями Россельхознадзора и РЭЦ за счет интеграции платформы «Мой экспорт» с информационными системами Россельхознадзора и других уполномоченных организаций. Сервисы позволяют не только экономить время и деньги экспортеров, например на командировки сотрудников, подготовку и отправку документов, и саму бумагу, но и вносят вклад в охрану окружающей среды. В основе сервисов — цифровой обмен сведениями, поэтому возможность ошибки практически исключена. Все это избавляет экспортера от постоянных хождений по различным инстанциям, устных консультаций и кип бумаг — теперь, отправив электронное заявление, он сможет за один день оформить нужный документ и получить его оригинал там, где ему удобно. Уверены, что наше сотрудничество с Россельхознадзором и в дальнейшем будет продуктивным и поможет нашим экспортерам развивать свой бизнес и покорять новые внешние рынки», — рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Ветеринарный сертификат выдается на вывоз товаров животного происхождения, животных, кормов и кормовых добавок, удобрений, лекарств для ветеринарии.

Фитосанитарный сертификат нужно оформлять при экспорте товаров растительного происхождения, растений, почвы, материалов, которые могут содержать опасные для животных и человека микроорганизмы.

Разрешительные документы выдаются Россельхознадзором. На каждую партию товаров необходимо оформлять новый сертификат.

Раньше необходимо было собирать бумажные документы и относить их лично в профильное ведомство или организацию либо сканировать. Для оформления ветеринарного сертификата на партию товара пакет документов насчитывал в среднем 55 листов, а для получения фитосанитарного – все 80. При этом, в случае отказа, например, из-за необходимости внести корректировки в данные, приходилось заново собирать документы и подавать новое заявление.

Теперь на смену бумажным носителям пришли электронные заявки и система электронного взаимодействия между ведомствами. Однако, многие информационные системы, призванные снизить административные барьеры, все равно предполагают проверку документов и требуют при подаче онлайн-заявки приложить сканы полученных в ведомствах бумаг.

Для того чтобы получить ветеринарный сертификат, предпринимателю нужно было не менее 10 раз посетить различные организации. Сейчас экспортеру нужно лишь подать одну онлайн-заявку, которая проверяется до 8 часов. При этом компании для документарной проверки не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска, а значит исправить недочеты в сведениях можно до осмотра продукции.

При онлайн-оформлении экспортер получает QR-код, который он показывает на пункте ветконтроля вместо пакета бумажных документов. После того, как продукция компании успешно пройдет осмотр, на нее выдадут ветеринарный сертификат.

Что касается получения фитосанитарного сертификата, то раньше об ограничениях товара на экспорт предприниматель зачастую узнавал уже непосредственно во время получения отказов в выдаче сертификата. Таким образом, экспортёр нес материальные и временные убытки. При онлайн-запросе фитосанитарного сертификата сразу проверяются ограничения на экспорт товара, и, следовательно, если эти ограничения есть, не нужно будет тратить ресурсы на оформление документа. Кроме того, в «цифре» можно обратиться за оформлением и реэкспортного сертификата для вывоза продукции, которая импортировалась ранее в Россию, а также за переоформлением ранее выданного с помощью платформы «Мой экспорт» сертификата без каких-либо дополнительных проверок. Срок проверки сведений для выдачи фитосертификата составит максимум 2 дня.

При получении услуги работает принцип экстерриториальности. Не важно, где находится экспортер, он может обратиться за получением сертификата в любое удобное ему подразделение Россельхознадзора.

Цифровая платформа «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») — один из фокусов национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Платформа была запущена в ноябре 2020 года и предоставляет собой онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт, в режиме одного окна. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

АО «Российский экспортный центр» — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта».

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.