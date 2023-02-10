Есть ли у «иранцев» будущее в России?

Пока не очень понятно, насколько высоким будет интерес к иранским автомобилям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Iran Khodro планирует к концу марта поставить в Россию 2 тысячи автомобилей, а Saipa — более 20 тысяч машин в этом году. Известно также, что в Иране стартовало производство новых топовых версий седана IKCO Tara, по всей видимости, нацеленных на Россию. Они-то на наш рынок стремятся, но примут ли российские покупатели такие автомобили? Или все же предпочтут «китайцев» и АВТОВАЗ?

Мнение Максима Кадакова, главного редактора старейшего автомобильного журнала, «За рулем»:

- Пока это просто обещания, надо посмотреть, когда к нам реально привезут машины и какие. Все зависит от цены. Покупать будут, если будет адекватная цена. Новые версии IKCO Tara, которые стали выпускать, принципиально ничем не отличаются. Это те же машины, которые привозили к нам летом на MIMS в августе прошлого года. Ну добавят подогрев сиденья, функцию бесконтактного открытия багажника — это все ерунда.

Так что тут вопрос в соотношении цены и качества и еще в том, как в принципе иранцы планируют все это реализовывать, как продавать. На Tara, как я знаю, готовы установить цену около 13-14 тыс. долларов США. Сюда прибавить доставку, растаможку 15%, 20% — НДС, 170 тыс. руб. — утилизационный сбор, интерес импортера, затраты на организацию сбыта сети. На круг выходит не менее 20 тыс. долларов, а это 1 млн 450 тыс. руб. – минимум. То есть эта Тара (Peugeot 302 в иранском исполнении) будет стоить примерно как Веста тольяттинской сборки, которую тоже в марте запустят в производство.