Проверься и спи спокойно: Какие бесплатные обследования позволят убедиться, что нет рака

График проверки здоровья зависит от пола и возраста. Фото: Shutterstock

В феврале отмечается Всемирный день борьбы против рака. Наше главное оружие сегодня - регулярные обследования, или онкоскрининги, говорят врачи-онкологи. На основе многолетних наблюдений и научных исследований эксперты составили график самых эффективных проверок. Они позволяют убедиться, что у человека нет наиболее распространенных в том или ином возрасте видов рака. Либо - «поймать» опухоли на ранней стадии, когда высоки шансы на успешное лечение.

Чтобы пройти онкоскрининг, нужно обратиться в районную поликлинику, к которой вы прикреплены для получения медпомощи по полису ОМС. Если хотите записаться через мобильное приложение или портал Госуслуг, выбираем графу «запись к врачу». А в открывшемся меню - «пройти диспансеризацию/профилактический медицинский осмотр».

Виды и периодичность обследований зависят от пола и возраста. Актуальный на сегодня график определяется приказом Минздрава РФ от 27.04.2021 N 404Н в редакции от 01.02.2022. На основании документа «Комсомолка» подготовила наглядный путеводитель.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО

Дополнительные обследования по медпоказаниям

Кроме перечисленных обследований, которые полагаются всем мужчинам и женщинам в том или ином возрасте, врач после осмотра может направить пациента на дополнительные виды онкоскрининга - по медпоказаниям. В число таких процедур входят:

- компьютерная томография легких - для выявления рака легкого;

- эзофагогастродуоденоскопия - для выявления злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (один раз в 45 лет она полагается всем, а в другом возрасте - «по медпоказаниям»);

- ректороманоскопия, колоноскопия - для выявления злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки;

- осмотр врачом-хирургом или врачом-урологом - для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня ПСА в крови более 4 нг/мл;

- дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) - для выявления злокачественных новообразований кожи и (или) слизистых оболочек.

НА ЗАМЕТКУ

Пациент имеет право отказаться от отдельных обследований, входящих в состав онкоскрининга. При этом остальные процедуры выполняются в полном объеме (согласно Закону об основах охраны здоровья граждан в РФ и приказу Минздрава от 27.04.2021 N 404Н).

ВОПРОС В ТЕМУ

Онкоскрининг дал положительный результат - что дальше?

Во-первых, не паниковать. Дальнейшие обследования могут не подтвердить, что опухоль именно злокачественная. Более того, повышенный уровень ПСА, например, встречается при различных заболеваниях, не только при раке простаты. Как и наличие крови в кале не всегда говорит о раке кишечника.

Во-вторых, если проходить онкоскрининги регулярно, высоки шансы «поймать» болезнь на стадии, когда она эффективно лечится. Так что не пропускайте сроки.

В-третьих, наука и медицинская практика все больше продвигаются в лечении онкозаболеваний даже на более поздних стадиях (немало примеров - в разделе «Здоровье» на KP.RU). Главное - не опускать руки и скорее обращаться к врачам.

План действий такой:

1. Если онкоскрининг дал положительный результат, нужно обязательно прийти на прием к врачу-терапевту, который проводит осмотр по итогам диспансеризации (профилактического медосмотра).

2. Терапевт выдает направление к онкологу - либо в онкологический кабинет поликлиники, либо в центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

3. По правилам консультация врача-онколога при подозрении на злокачественное новообразование проводится в срок не позднее 3-х рабочих дней с даты выдачи направления (согласно постановлению Правительства РФ от 28.12.2021 № 2505)

Если сталкиваетесь с затягиванием срока, звоните в колл-центр страховой компании, выдавшей вам полис ОМС. Специалисты страховщика помогают оперативно решить вопрос с получением медпомощи как при подозрении на онкологические заболевания, так и после постановки онкодиагноза.