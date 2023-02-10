Российские дипломаты могут за пару дней облететь землю, спасают жизни и никому не дают в обиду нашу культуру

10 февраля в России отмечается День дипломатического работника. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК ВИЗИТ В США СТАЛ КРУГОСВЕТНЫМ

Как-то ушлые хроникеры подсчитали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров около месяца в год проводит на борту своего самолета. Одно из таких воздушных путешествий запомнилось особо. В 2017 Лавров отправился с визитом в США. Первым пунктом значился Вашингтон, где прошли встречи с тогдашним президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Затем министерский борт взял курс на Аляску. Американцы в тот момент председательствовали в Арктическом совете (куда входит Россия) и устроили его заседание поближе к полярному кругу. Поучаствовав в мероприятии, министр должен был возвращаться домой. И оказалось, что лететь дальше на Восток было быстрее и ближе, чем обратным путем. Ил-96 с Лавровым и сопровождающими лицами пересек в Северном Ледовитом океане линию перемены дат, вошел в наше воздушное пространство над Сибирью и через несколько часов приземлился в Москве. Так очередной визит в США превратился в настоящее кругосветное путешествие.

ПРИНЯЛИ ЗА ЯНКИ

Один из российских дипломатов, работавший в начале нулевых годов в Венесуэле, попал однажды в курьезную ситуацию, которая едва не кончилась для него плохо. На автомобиле с дипномерами он ехал по столице страны Каракасу. Дорога пролегала мимо посольства США. В тот день там собрались на масштабную акцию протеста несколько сотен нефтяников, возмущенных санкциями, наложенными Вашингтоном на энергетический сектор Венесуэлы. Они обступили дипломатический комплекс, который в народе называли «Гринголандия». Проезжавшую машину российского дипломата настроенные весьма решительно рабочие по ошибке приняли за автомобиль американского посольства. Заблокировав дорогу, они принялись раскачивать остановившееся авто с криками «Гринго, вон из Венесуэлы!». Россиянин понял, что машину вот-вот перевернут, и перехватил инициативу. Открыв окно, наш сотрудник показал свою дипломатическую карточку и принялся темпераментно объяснять, что никакой он не «гринго», а русский. И что президент Владимир Путин с венесуэльским лидером Уго Чавесом - лучшие друзья. В мгновение ока все вокруг изменилось! Манифестанты горячо зааплодировали, расступились и пожелали доброго пути.

КАК ИГРАТЬ ВЕРХНЮЮ ВОЛЬТУ?

Сотрудникам многих российских посольств нередко приходится сопровождать людей творческих профессий, приезжающих за рубеж в составе официальных делегаций. Однажды в Китай прибыли представители одного из наших прославленных музыкальных коллективов - для налаживания контактов и обмена опытом. Помогать им поручили молодой сотруднице в ранге атташе.

Когда гости пришли в местный театр, китайские музыканты, естественно, знавшие о визите заранее, принялись репетировать марш «Прощание славянки». Наблюдая за их стараниями, наш знаменитый дирижер из делегации не мог усидеть на месте и попросил дать ему возможность продирижировать один фрагмент, который, по его мнению, никак не давался китайским коллегам. Радушные хозяева возражать не стали.

И вот он с палочкой за пультом, сотрудница посольства – рядом для перевода. Команда дирижера: «Коллеги, давайте с верхней вольты». (Вольта - специфический музыкальный термин, обозначающий знаки, которые используются для сокращения нотной записи.) Но переводчица-то этого, естесственно, не знала. Потом она сама рассказала, что ее охватила паника. На уме вертелась бывшая французская колония Республика Верхняя Вольта, ныне Буркина-Фасо, хотя в той ситуации речь шла явно не об Африке. Девушка растерялась и чуть не плакала. Онлайн-словарей или смартфонов тогда еще не было, большой русско-китайский словарь весом около 5 кг она с собой не прихватила.

Ситуацию спасла первая скрипка китайского оркестра. «Не переживай, скажи, с какой страницы и с какой строчки начинать, а мы уже тут сообразим», - предложила она молодому дипломату. Дальше все пошло как по маслу.

Все-таки музыка - универсальный инструмент общения!

СПАСЛИ ЖИЗНЬ МАЛЫШКИ

Однажды знойным ереванским днем дежурный комендант на входе в российское посольство в Армении позвонил в консульский отдел и попросил срочно прислать дипломата со знанием армянского языка. Мол, какой-то странный гражданин бормочет что-то невнятное, никто не может его понять. С недобрым предчувствием взялась за дело атташе посольства.

Молодой человек и впрямь выглядел странно. Белый как мел, в испарине и с безумным взглядом. Первой мыслью у нашей сотрудницы было – «наркоман, маньяк, куда бежать…». Мешая армянские и русские слова, он действительно сыпал нечленораздельными фразами. Наконец посетитель с трудом взял себя в руки и объяснил, что он и его супруга, гражданка России, впервые стали родителями несколько часов назад. У них-де сильно раньше срока родилась девочка, но в роддоме нет свободных аппаратов для выхаживания недоношенных младенцев, и ребенок на грани гибели. Не зная, к кому обратиться за помощью, растерявшийся молодой отец пришел в российское посольство, толком не зная, смогут ли ему помочь.

Без промедления дипломаты стали звонить в роддом, где находилась роженица, и параллельно – в Минздрав Армении. Все успешно разрешилось: нашли место в клинике, оплатили реанимобиль и заодно привели в чувства папашу.

Через некоторое время родители позвонили, горячо благодарили, сообщили, что назвали дочку самым распространенным русским именем Маша и звали кого-то из дипломатов в крестные. Так что, живет в солнечном Ереване необыкновенная девочка Маша, ради которой свершилось маленькое чудо.

«ОТМЕНИТЬ» РУССКИЙ ХОР НЕ УДАЛОСЬ

В ноябре прошлого года в столице Перу Лиме должен был выступить с концертом российский «Хор Турецкого». Устраивать мероприятие помогало посольство РФ. Однако из-за событий на Украине местные профильные госучреждения, которые раньше сами искали сотрудничества с нами, в поддержке отказали. Но дипломаты сдаваться не собирались - обратились к посреднику, имеющему опыт организации бесплатных выступлений иностранных групп. С его помощью удалось получить разрешение на проведение концерта в одном из наиболее популярных туристических мест Лимы – «Парке фонтанов». Анонсы опубликовали в ведущих печатных и электронных СМИ.

Но за три дня до выступления украинское посольство ультимативно потребовало отменить его. Видимо, на волне «отмены» всей русской культуры. И администрация парка прогнулась - концерт решили не проводить. Однако российское диппредставительство и этот вызов приняло, благо прочных дружеских связей с различными перуанскими структурами у него сохранилось немало. Буквально за сутки удалось договориться с мэрией исторического района Лимы – Барранко – о проведении концерта на его главной площади. В итоге мероприятие прошло с большим успехом – его посетили более 800 человек. В знак дружбы двух народов хор местного университета исполнил вместе с российской группой русскую народную песню «Калинка» и перуанскую «Моя Перу».

И теперь восхищенная местная публика с нетерпением ждет нового приезда «Хора Турецкого» в Лиму.

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