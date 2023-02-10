В ДНР и Запорожской области прошла акция «Народы вместе - сквозь года»

Бойцам ДНР привезли обувь, печки-буржуйки, предметы первой необходимости

Акцию организовали Федеральное агентство по делам национальностей, Дом народов России, Волгоградский Дом Дружбы при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, национально-культурных автономий и волонтеров из разных регионов России. Делегацию возглавили Заместитель руководителя Администрации Президента Магомедсалам Магомедов, руководитель ФАДН России Игорь Баринов и директор Дома народов России Анна Полежаева.

Участники акции доставили очередную партию гуманитарной помощи, которая была распределена адресно. Например, 160 воспитанников Мелитопольской школы-интерната получили предметы первой необходимости, школьные наборы, зимнюю обувь и сладкие подарки. Предметы первой необходимости, медикаменты и печки-буржуйки получили участники специальной военной операции, которые несут службу в Запорожской области.

В Мелитопольском многопрофильном колледже прошла еще и культурная программа: творческие коллективы исполнили для мелитопольцев песни военных лет. В ходе концерта на территории колледжа участники акции развернули 100-метровый флаг России, как символ единства народов.

По традиции в ходе акции был развернут 100-метровый флаг России

8 февраля акция «Народы вместе - сквозь года» продолжилась в Мариупольском государственном университете, где открылась выставка, посвящённая коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Часть экспозиции останется в университете как подарок.

В вузе для мариупольцев была развернута полевая кухня с традиционными деликатесами коренных народов Севера. Здесь же прошел концерт фольклорных коллективов.

А в актовом зале вуза прошел круглый стол, на котором было заявлено о создании филиалов Дома народов России в новых российских субъектах. По словам Анны Полежаевой, первые из них появятся в Донецкой и Луганской народных республиках. Работа этих филиалов будет также охватывать территории Запорожской и Херсонской областей.

- Мы командировали сюда из Москвы сотрудника Дома народов России – он будет работать во взаимодействии с руководством регионов, муниципалитетов, общественными активистами над решением социальных задач, выбирать и поддерживать самые актуальные проекты и мероприятия, переходить на системную работу, - рассказала Анна Полежаева.

Акция в Мариуполе завершилась раздачей гуманитарной помощи и развертыванием 100-метрового флага России.

В этот день Магомедсалам Магомедов и Игорь Баринов встретились с командирами батальонов ДНР, передав им гуманитарную помощь.

СПРАВКА

Акция «Народы вместе - сквозь года» проходит регулярно. Ее участники посетили Донецк, Луганск, Херсон, Мариуполь, Волноваху, Новую Каховку, Северодонецк, Лисичанск, Докучаевск, Сватово, Рубежное, Станицу Луганская, Горское, Большая Черниговка, Мелитополь, Бердянск, с. Терпенье. Организовано боле 20 гуманитарных выездов, доставлено более 1300 тонн гуманитарной помощи.