Оползни и потряхивания: Что грозит югу России после разрушительного землетрясения в Турции

6 февраля в Турции и Сирии мощное землетрясение разрушило города. Фото: REUTERS

Землетрясения века в Турции унесли жизни более 19 тысяч человек, превратили в руины несколько городов и затронули четыре соседних страны. С волнением за происходящим следили и на юге России. От Ялты до турецкого берега по воде всего 300 километров (до Москвы - в четыре раза больше). Да и в начале прошлого столетия подобная трагедия на курорте уже случалась: в 1927 году землетрясение разрушило 70% жилого фонда Ялты, повредило исторические объекты.

ТРЯСЛО, НО НЕЗАМЕТНО

Как выяснилось, отголоски турецкого землетрясения в самом деле до Крыма докатились, но их засекла только техника.

- В Крыму есть сейсмическая сеть, которая регистрирует землетрясения. По графикам наши специалисты определяют динамику и находят возможные очаги. Отголоски турецкого землетрясения мы увидели. Незначительные толчки были зафиксированы в районе Южнобережного шоссе (дорога, ведущая из Ялты в Севастополь. – Прим. Ред.). Но они были настолько малы, что их не заметил ни один житель полуострова, - рассказывает заместитель директора НИИ «Институт сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И.Вернадского» Игорь Калинюк.

Сейсмолог добавил, что недавнее бедствие не отразится на судьбе полуострова, так как он находится почти в 900 километрах от эпицентра сгенерировавшей этот пласт земной коры восточной ветви Анатолийского разлома. Самые сейсмоактивные районы – Севастополь, Керчь, Южный берег. Но с Камчаткой и Сахалином они не сравнятся, максимальный уровень толчков здесь может доходить до 3-4 баллов.

ЖИЗНЬ В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Получается, что этот взрыв сейсмической активности, для Крыма прошел незаметно. Но что дальше? Самое страшное – толчков в Турции, из-за которых дома складывались как спичечные коробки, никто просто не ждал.

- Дать стопроцентное предсказание о грядущем бедствии, к сожалению, не могут даже самые продвинутые ученые со всего мира, но зафиксировать изменения мы можем, отметил Калинюк.

Директор «Института сейсмологии и геодинамики КФУ им. В.И.Вернадского» Юрий Вольфман добавил, что территория Крыма постоянно находится в зоне «турбулентности». Каждый год здесь можно зафиксировать в среднем до 200 подземных толчков. Хотя в прошлом году их было лишь 74. Но чаще всего эта сейсмическая активность не ощутима для обычного человека.

- Крымчанам и гостям региона можно спать спокойно. Нам не нужно переживать о подобном, пытаться судорожно собирать вещи и куда-то уехать, так как наши специалисты тщательно следят за ситуацией на полуострове. Все под контролем. К тому же, большая часть всех конструкций и многоэтажных домов в Крыму спроектирована и построена с применением стандартов защиты от подобного рода бедствий, - успокоил профессор.

МОГУТ ПРОСНУТЬСЯ ОПОЛЗНИ

Ученые из Краснодарского края также отмечают, что подземные толчки здесь происходят регулярно. Но турецкое землетрясение может спровоцировать другие природные явления. Ведь на Кубани - десятки грязевых вулканов, к тому же немало зон, где высок риск схода оползней.

- Кавказ входит в Альпийско-Гималайский складчатый пояс, протяженный на несколько тысяч километров, куда попадает и зона турецкого землетрясения. Волны, конечно же, пошли в сторону Северного Кавказа, и эти отголоски способны вызвать колебания грунтов. А это, в свою очередь, может привести к оползням, - говорит заведующий кафедрой месторождений полезных ископаемых Института наук о Земле Южного федерального университета Алексей Наставкин

По его словам, наиболее опасные места - на склонах долин или речных берегов, в горах, на берегах морей. Там, где регулярно происходит движение масс горных пород, запрещена жилая застройка.

А вот за грязевые вулканы можно волноваться меньше: особой угрозы после землетрясения они не представляют.

- Глубина зарождения грязевых вулканов - где-то 7-8 километров, а вот турецкого землетрясения - 60 километров. Поэтому резкой подвижки случиться не должно, особого влияния от подземных толчков не будет, - уточняет Алексей Наставкин. - К тому же все вулканы в регионе находятся под контролем. На территории вблизи них запрещена любая деятельность, в том числе сельскохозяйственная. Так что опасности нет.

КСТАТИ

В XXI веке землетрясения уже пугали

В начале 2021 года жителей курортной столицы Крыма встревожили резкие подземные толчки в районе поселка Ливадия. Небольшое землетрясение под Ялтой зафиксировали специальные приборы. Сначала толчки заметили жители прибрежной зоны, а затем – основной части района. По их словам местных жителей, в квартирах слегка покачивались люстры и звенела посуда.

КОНКРЕТНО

В Краснодарском крае толчки магнитудой 7-8 уже были

Самое большое землетрясение было в Краснодарском крае в декабре 1955 года. Тогда встряхнуло и поселок Красная Поляна в Сочи. Магнитуда составила 7-8. Серьезно пострадала только Краснополянская гидроэлектростанция. Чудом обошлось без жертв.

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