Суд приговорил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приговорен к 22 годам лишения свободы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Люберецкий городской суд Московской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. За организацию убийств, покушений на убийство, незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств он получил 22 года колонии строго режима.

Также вынесен приговор в отношении трех его подельников: Андрея Карепова, Андрея Палея и Марата Кадырова. Им назначены наказания в виде 21, 17 и 9,5 года лишения свободы соответственно.

Дело в отношении остальных соучастников выделено в отдельное производство. Скрывшиеся от органов следствия лица объявлены в розыск, расследование в отношении них продолжается.

Напомним, из приговора следует, что в 2004 году Фургал с соучастниками поставил цель: монополизировать скупку лома черного металла в дальневосточном регионе. Он создал организованную группу для совершения убийств конкурентов. В ее состав вошли обладавшие авторитетом в криминальных кругах Хабаровского края лица, которые уже осуждены, находятся под следствием или в розыске.