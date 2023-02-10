В России резко подорожали огурцы и помидоры. В чем причина и кто наживается на потребителях

Огурцы с начала года выросли в цене более чем на 50%, помидоры — на треть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только-только мы начали радоваться, что благодаря хорошему урожаю пережили эту зиму без прошлогоднего резкого взлета цен на овощи, так вот подарочек. За первую неделю февраля, как свидетельствует Росстат, сразу почти на 13% подорожали огурцы. А с начала года, то есть чуть больше, чем за месяц, - на 53% с лишним.

Не очень скромно выросли в цене и помидоры — почти на треть с начала года.

Огурцы и помидоры в магазинах сейчас большей частью российские, тепличные. В предыдущие годы именно огурцы аналитики приводили как пример наших успехов в импортозамещении: отечественными мы обеспечены более чем на 90%. И правда, в прошлом году на фоне капусты с морковкой, подорожавших примерно вдвое, и прочих ценовых рекордов от овощей из «борщевого набора» огурцы вели себя весьма скромно.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Что же нынче приключилось? Представители тепличников и торговых сетей приводят, как водится, сразу кучу причин — каждый со своей стороны.

1). Сезонный фактор, который у тепличных овощей тоже есть. Зимой короткий световой день и вырастают затраты на искусственное освещение. А также на обогрев теплиц.

Логично, но в прошлом году за январь огурцы подорожали всего на 13%, а в феврале на 8,5%.

2). Неурочный рост тарифов на коммуналку — под зиму, с декабря.

Да, конечно. Но ни электроэнергия, ни газ на 50% не подорожали (рост тарифов был в пределах 9-10%). А огурцы начали как-то резко дорожать еще с начала осени (+30% в сентябре 2022 г., примерно по столько же в ноябре и декабре).

3). Технологический сбой у крупного агрохолдинга, в связи с чем в некоторых регионах возникла нехватка тепличной продукции и выросли отпускные цены.

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

-Конечно, все это, включая рост затрат на электроэнергию и обогрев, имеет место. У нас все-таки климат и световой день зимой не как в Иране или Азербайджане. Но в опте такого резкого роста цен — на 50% с лишним с начала года - не наблюдается. Только в рознице. В среднем сейчас оптовая цена обычных огурцов, не премиум-класса, в районе 160 рублей за килограмм. А я вот только что купил их в магазине за 300 с лишним, - говорит директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов. - При этом импорт огурцов у нас сейчас небольшой, в основном локальный из Азербайджана, который не особо на рынок влияет.

Как утешают эксперты, с началом весны, до которой осталось продержаться пару-тройку недель, огуречные дела по-любому наладятся. На рынок начнет поступать продукция из теплиц, где нет дополнительного освещения (они зимой не работают). И цены, скорее всего, снизятся. В прошлом году так и было — в марте цены на огурцы упали.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

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