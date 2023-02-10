«США убивает больше людей»: Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс, режиссер Оливер Стоун и другие мировые звезды, поддержавшие СВО

Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мода приходит и уходит. Такова жизнь. Очень часто потом невозможно вспомнить, почему было в тренде именно одно, а не другое — и для чего люди, как обезумевшие, гонялись именно за вареными джинсами или обвешивались мехами, словно якутские охотники. Сейчас модно костерить и «отменять» Россию. Неважно, отличаете ли вы Мурманск от Мариуполя, Донбасс от Кузбасса, главное — надо ругать. И поддерживать Украину. Именно так мыслят за пределами нашей страны, нелепо пытаясь бороться с бескрайней российской империей, ее культурой и историей. Впрочем, есть и приятные исключения. Особенно среди всемирно известных личностей, которые не боятся перестать пресмыкаться перед повесткой и болеть стадным чувством.

Роджер Уотерс

Рок и панк — это вовсе не косуха, ирокез или обилие тату. Это, прежде всего, состояние души. Привилегия плыть не по течению и иметь независимую точку зрения. К сожалению, как показывает время, многие рокеры и панки (как Чача из «Наива», сыто кайфующий в Калифорнии) имеют довольно номинальное отношение к этому направлению. Погрязнув в комфорте и лени, они попросту делают так, как выгодно. В том числе и мировому сообществу. Чего не скажешь о Роджере Уотерсе — бессменном лидере Pink Floyd, для которого манифесты типа The Wall до последних дней остаются не пустым звуком и «аллегорией». Он последовательно занимает разумную позицию в отношение СВО и травли России. И на днях, выступая в Совбезе ООН, музыкант еще раз призвал всех брать в расчет множество аспектов военного конфликта и не забывать, что Россию долго провоцировали.

— Вторжение России на Украину не было неспровоцированным, и поэтому я осуждаю самым строгим образом также и провокаторов, — подчеркнул британский музыкант.

Ранее в беседе с Rolling Stone музыкант резко осудил американскую пропаганду и милитаризм Штатов: «Мы (артист живет в США) убиваем больше людей. Мы чаще других вмешиваемся в выборы. Это мы, американская империя, занимаемся всем этим дерьмом».

А в интервью CNN еще в прошлом году намекал на то, что Вашингтон не торопится урегулировать конфликт своих партнеров.

— Президент Байден? Во-первых, он подливает масло в огонь на Украине, это серьезное преступление, — уверен Уотерс. — Почему США не призовут президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы положить конец этой ужасной, чудовищной войне? Любой конфликт с чего-то начинается. Этот начался в 2008 году (артист намекает на саммит НАТО, где впервые подняли тему членства в блоке Украины и Грузии, — Авт). Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы.

Особо упорным любителям мира основатель Pink Floyd предложил представить, «как бы отреагировал Вашингтон, если бы, например, Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде».

Кроме того, солист напомнил всем, у кого проблемы с памятью и матчастью, с какой предвыборной программой приходил к власти Владимир Зеленский — тогда еще кандидат в президенты Украины.

— Его программа заключалась в том, что он будет выполнять минские соглашения, которые должны были дать автономию Донецкой и Луганской [областям] и включить весь Донбасс — с его экономикой — в суверенную Украину, — говорил Уотерс. — Это было одним из пунктов. Кроме того, он баллотировался с платформой, согласно которой Украина никогда не будет пытаться вступить в НАТО. И это все продолжается на фоне соглашения, которое Горбачев заключил с госсекретарем Соединенных Штатов в 1989–1990 годах, когда американцы согласились, Блинкен, Байден до сих пор не изменили его, Трамп не изменил его, как и предыдущие президенты. В соответствии с этим менталитетом они хотят править всем миром. Поэтому народу приходится страдать. И украинский народ страдает больше, чем любой другой народ.

Тем, кто плохо учил историю, Уотерс тоже предложил не кичиться невежеством.

— Да не играли вы [американцы] никакой роли освободителей! — обратился он к ультрапатриотам США. — Вы вступили во Вторую мировую войну только из-за Перл-Харбора. Вы были в полнейшей изоляции до того печального и страшного дня. Слава Богу, русские к тому времени уже почти выиграли чертову войну! Не забывайте, что 23 миллиона русских погибло тогда, защищая нас с вами от нацистской угрозы!

Оливер Стоун

Большой режиссер Оливер Стоун, обладатель трех «Оскаров», отличается тем, что никогда ни перед кем в США не расшаркивался. И снимал документальное кино о том, о чем считал нужным: гражданской войне в Сальвадоре, махинациях на Уолл-стрит, убийстве Джона Кеннеди, а еще Ричарде Никсоне, Джордже Буше и Эдварде Сноудене. Выпускал он и картину «Украина в огне» задолго до СВО — в 2014 году, где подробно расспрашивал президента России о том, что происходит у нашей страны под боком.

Оливер Стоун Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Именно поэтому Стоун судит о ситуации на юге России не по инстаграм*-истерии и ютуб-вбросам.

— Среди всей истерии западных СМИ, кричащих о «кровавом убийце Путине» и опускающих ключевые факты, когда это неудобно, наиболее важно понимать весь спектр происходящего и прежде всего — ясно мыслить, — написал в соцсетях Стоун.

Режиссер напомнил, что Украина игнорировала и торпедировала выполнение Минских соглашений, которые сама подписала. Говоря про американскую пропаганду, Оливер отметил, что СМИ манипулируют информацией, скрывая «ключевые факты, когда это неудобно».

При этом Стоун не ограничился лишь рассуждениями и в подкрепление своей точки зрения привел список материалов, содержащих максимально объективную, на его взгляд, информацию о причинах и характере спецоперации. Эти тексты были опубликованы не в российских, а именно в западных СМИ.

Стивен Сигал

Давний друг России и Донбасса в частности, голливудский актер Стивен Сигал тоже не стал огульно осуждать то, о чем не имел предметного представления. В интервью Fox News он подчеркнул, что народы России и Украины — братские, при этом функционируют сторонние организации, которые вваливают огромные бюджеты на пропаганду и стравливание Украины и России.

Стивен Сигал Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Я молюсь о том, чтобы обе страны пришли к положительному, мирному решению, в котором мы могли бы жить и процветать вместе в мире, — подчеркнул Сигал.

И, в отличие от коллеги Шона Пенна, который прокатился за «правдой» в Киев, Стивен решил снимать кино про конфликт на Украине без игнорирования Донбасса. Он лично посетил СИЗО в Еленовке (Донецкая область), где в конце июля 2022 года более 50 человек погибли в результате ракетного удара со стороны украинских сил. А еще пообщался с пленными из батальона «Азов»*, разрисованными нацистскими татуировками, и бойцами 36-й бригады ВСУ.

Дитер Болен

Солист Modern Talking к 69 годам тоже не растерял благоразумие. И открыто объявил о том, что санкции и раздутый вокруг России пузырь ненависти, ни к чему хорошему никого не приведет.

Дитер Болен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Если бы немецкие политики не принимали эти штрафные меры, а проявили благоразумие и начали переговоры, то людям было бы легче, — считает вокалист. — А теперь люди мерзнут! Евро падает, рубль растет, а политикам придется бороться с инфляцией.

Такер Карлсон

Популярный американский телеведущий Такер Карлсон напомнил, что называть черное белым не очень продуктивно. Особенно, когда речь идет о военной помощи.

Такер Карлсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Какой-то наглый иностранец в футболке требует денег на покрытие своих критических экономических потребностей? — риторически возмутился ведущий. — У нас свои тоже есть, приятель. Почему этот парень может что-то требовать от нашего казначейства? Наша экономика приходит в упадок, а он читает нам нотации и выкатывает список подарков на Рождество: хочу это, хочу то, хочу велосипед... Серьезно?

* организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ

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