Итоги визита Владимира Путина в Архангельскую область: В России будут развивать ипотеку на строительство деревянных домов, а котельные переведут на биотопливо

Владимир Путин посетил Устьянский лесопромышленный комплекс в Архангельской области. Фото: Александр Рюмин/ТАСС.

Владимир Путин в пятницу провел совещание по развитию лесопромышленного комплекса страны. Президент России прибыл в Архангельскую область и вместе с губернатором региона Александром Цыбульским посетил Устьянский лесопромышленный комплекс в поселке Октябрьский. Это одно из крупнейших предприятий лесной отрасли на Северо-Западе России. Устьянский ЛПК производит более 3% пиломатериалов и порядка 9% топливных гранул в стране. Чтобы восстановить вырубленный лес, сотрудники комплекса ежегодно выращивают и высаживают 10 миллионов саженцев сосны и ели.

Генеральный директор «Группы компаний «УЛК» Владимир Буторин рассказал Владимиру Путину о трудностях, с которым за последний год столкнулись отечественные лесопромышленники, особенно предприятия Северо-Западного федерального округа. Из-за зарубежных санкций выходы на европейские рынки для отечественных производителей древесины теперь закрыты, а продавать лес в страны Азиатского региона предприятиям Северо-Запада невыгодно из-за слишком высоких затрат на транспортировку.

- Нам очень нужна помощь государства. Правительством России уже многое сделано для поддержания лесной отрасли. И те меры поддержки, которые сегодня реализуются, для нас большое подспорье, – подчеркнул Буторин.

Из поселка Октябрьский по видеосвязи Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ по развитию лесопромышленного комплекса.

«Необходимо, безусловно, поддержать наши деревообрабатывающие предприятия и специалистов, занятых в этой сфере, компании, которые уже инвестировали и продолжают вкладывать средства в глубокую переработку леса, в том числе в Северо-Западном федеральном округе, - отметил президент России. - Нужно помочь бизнесу выстроить эффективные логистические потоки, чтобы наладить связи с новыми предсказуемыми заказчиками и партнерами»

Кроме поиска новых рынков сбыта Владимир Путин считает важным повысить спрос на продукцию леспрома на отечественном рынке. И в этом тоже может помочь государство. Президент поручил членам правительства разработать сразу несколько мер поддержки для лесопромышленной отрасли.

Президент провел совещание по развитию лесопромышленного комплекса с участием губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.

1. В РОССИИ БУДУТ РАЗВИВАТЬ ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Ипотеку на строительство индивидуальных деревянных домов нужно сделать массовой и доступной, подчеркнул президент.

«Нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли, в том числе повысить объем и доступность ипотеки под строительство индивидуальных домов из древесины. Считаю, что здесь можно применить механизм, который действует при строительстве многоквартирных домов. Речь идет о так называемых эскроу-счетах, которые гарантируют как сохранность средств покупателей жилья, так и финансирование стройки», – рассказал Владимир Путин.

Глава государства поручил правительству совместно с Корпорацией ДОМ.РФ в сжатые сроки разработать необходимые механизмы. Кроме доступной ипотеки желающим построить коттедж своей мечты нужно предоставить недорогие и качественные стройматериалы. Для этого необходимость расширять существующие в стране мощности для развития деревянного домостроения.

«Прошу правительство подготовить пакет конкретных мер для промышленного выпуска деревянных домокомплектов», - поручил президент.

Кроме того, деревянное строительство собираются широко применять при реализации национальных проектов и государственных программ. Например, при переселении людей из аварийного жилья.

«Считаю, нужно использовать технологии деревянного домостроения в целом, использовать типовые проекты домостроения. С применением всех мер безопасности. Прошу Минстрой вместе с регионами проработать этот вопрос. Более того, уже в текущем году нужно задействовать деревянные малоэтажные дома заводского изготовления в программе расселения аварийного жилья. Здесь коллеги говорили об этом, полностью согласен. Для целого ряда регионов это может стать действительно эффективным решением», – подчеркнул глава государства.

Муниципальные котельные будут переводить на биотопливо, сделанное из природных материалов. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.

2. ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИТ 15 МЛРД РУБЛЕЙ НА ПЕРЕВОД КОТЕЛЬНЫХ НА БИОТОПЛИВО

Речь идет о муниципальных котельных, которые сегодня работают на угле и мазуте. Соответственно, коптят небо. Перевод на экологичное биотопливо – пеллеты и гранулы из древесины – поможет снизить нагрузку на окружающую среду. Владимир Путин поручил правительству выделить на обновление котельных не менее 15 миллиардов рублей.

«В ближайшие два года выделить дополнительно не менее 15 миллиардов рублей инфраструктурных и бюджетных кредитов на обновление муниципальных котельных. Имею в виду их перевод на топливные гранулы, пеллеты, – сказал глава государства. - Естественно, речь идет о случаях, когда такой переход является экономически обоснованным и целесообразным».

Президент подчеркнул: важно фиксировать условия поставок на долгосрочную перспективу. Это даст возможность предприятиям ЖКХ приобретать биотопливо по стабильным закупочным ценам. Производители же, в свою очередь, получат гарантированные объемы сбыта.

3. СУБСИДИРОВАНИЕ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДА

От закрытия европейских рынков больше всего пострадали лесопромышленные предприятия, работающие на Северо-Западе России. Они оперативно переориентировались на восточные рынки, но затраты на транспортировку при этом существенно выросли. Правительство Архангельской области совместно с руководителями предприятий леспрома представило главе государства свои предложения по поддержке отрасли. В первую очередь речь идет о транспортных субсидиях, в том числе компенсации затрат на поставки через порты Северо-Западного федерального округа.

– Традиционные наши маршруты через порт Санкт-Петербург дадут возможность разгрузить железную дорогу на Дальний Восток, обеспечить объемами порт, - подчеркнул генеральный директор «Группы компаний «УЛК» Владимир Буторин.

Пока речь идет о субсидиях на сумму в 5 миллиардов рублей. Их правительство России планировало выделить во второй половине 2023 года. Представители Архангельской области обратились к Владимиру Путину с предложением вдвое увеличить сумму на весь 2023 год.

Президент напомнил, что компании СЗФО пострадали из-за действий «так называемых партнеров», поэтому необходимо принять для них дополнительные меры поддержки.

«Прошу предусмотреть в этой связи субсидии на морские перевозки продукции деревообработки из портов Северо-Запада. Коллеги говорили по поводу того, что это будет связано и с загрузкой порта Санкт-Петербург. Правильно, согласен полностью. Нужно посчитать только объем этих субсидий и соответствующим образом отреагировать», - дал поручение Владимир Путин.