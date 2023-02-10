Звезда фильма "Москва слезам не верит" молит о помощи из дома престарелых: "Я погибаю, помогите"

Инна Выходцева с коллегами по театральному цеху Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Осенью 2022 года стало известно о том, что актриса Инна Выходцева оказалась в доме престарелых. Сначала заслуженная артистка России была госпитализирована в Склиф с кишечным отравлением. А спустя несколько дней 88-летнюю звезду фильма "Москва слезам не верит" выписали, однако у себя дома она так и не появилась. И вот теперь престарелая артистка впервые за долгое время вышла на связь и рассказала, что с ней происходит.

Инна Выходцева сейчас живет в доме престарелых. На днях знакомые смогли дозвониться до актрисы, но по телефону Выходцевой ответил чужой женский голос. Незнакомка передала рубку Инне Николаевне. "Я погибаю, я погибаю, - твердила актриса подавленным голосом. - У меня здесь ничего нет кроме паспорта. Помогите мне".

Звезда экрана сообщила, что у нее нет даже верхней одежды, чтобы навестить могилу любимого мужа на Ваганьковском кладбище. "Вы не представляете как я сейчас выгляжу", - сокрушалась пенсионерка. В конце разговора артистка зарыдала, передает PROзвезд.

Отметим, Инна Николаевна до недавнего времени жила одна в своей двухкомнатной квартире неподалеку от Рублевского шоссе. А потом в ее жизни внезапно объявился некий Евгений, который назвал себя племянником знаменитости. Мол, легендарная тетя прописала его в своей квартире. С того момента жизнь кинодивы изменилась.

"Инну лишили всего. Она очень любила свою квартиру, а теперь у нее все отняли!" - горюет подруга Выходцевой.

Отметим, супруг актрисы Лев Поляков ушел из жизни в 2001 году, а единственный сын погиб при невыясненных обстоятельствах в 1998-м. Охоты за наследство Выходцева совершенно не опасалась. "У меня никто не найдется! Я уже свое наследство распределила", - говорила звезда.

Ранее приятельница Инны Николаевны - актриса Наталья Фатеева призывала оказать ей помощь. "Плохо, что у нее совсем нет средств к существованию. Откуда взялся этот племянник?! Никогда ни о каком племяннике Инна мне не рассказывала, хотя мы с ней часто общались", - заявила Фатеева.

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