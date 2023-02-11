Худрук театра Моссовета рассказал, почем уволили Александра Филиппенко

Александр Филиппенко Фото: Борис КУДРЯВОВ

После увольнения из театра Моссовета Александр Филиппенко уехал из России в Прибалтику. В настоящее время актер находится в Вильнюсе. Он назвал свой уход из театра плановым. В свою очередь, худрук культурного учреждения Евгений Марчелли раскрыл подробности увольнения звезды кино.

Худрук театра Моссовета назвал причиной ухода Александра Филиппенко длительное лечение за границей. По словам Евгения Марчелли, актер заранее предупредил руководство о своем решении.

"Александр Георгиевич Филиппенко является приглашенным артистом театра Моссовета. Он заранее предупредил театр о том, что планирует выехать на длительное лечение за границу", - цитирует ТАСС театрального деятеля.

В свою очередь артист сообщил, что у него в 2022 году закончился контракт с театром. "О том, что контракт не будет продлен, давно было известно и оговорено с начальством. Они пошли навстречу и все подготовили... Никого не подвел, все было по плану", - сказал Филиппенко.

Актер подтвердил, что покинул Россию. Он уточнил, что уехал к дочери. Наследница знаменитости давно живет в Вильнюсе.

Напомним, Филиппенко снялся более чем в 100 фильмах, в частности дважды играл в экранизации "Мастера и Маргариты" - в 1994 году у Юрия Кары в роли Коровьева, а в 2005 году - у Владимира Бортко в роли Азазелло.

Режиссер Кара, узнав об отъезде актера в Прибалтику, жестко отреагировал на это известие. "С предателями не общаюсь. Он меня предал еще тогда, когда согласился играть у Бортко", - цитирует мэтра News.ru.

Артист добавил, что после того случая Филиппенко "ни знать, ни видеть не желал". "И сейчас он меня ничем не удивил, профессиональный предатель, вот и все", - резюмировал Кара.

В мае 2022 года Филиппенко опубликовал скандальную фотографию. В кадре он сидел за столом в украинской вышиванке. Поклонники тогда пристыдили звезду и осудили за провокацию.