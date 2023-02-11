Вернувшийся в Россию Ревва сбежал от фотографов на премьере фильма

Александр Ревва с женой Анжеликой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве 10 февраля прошла премьера фильма режиссера Дмитрия Суворова «Непослушная». Эротическая мелодрама выходит в прокат в День влюбленных – 14 февраля. В картине снялись Александр Петров, Анастасия Резник, Ян Цапник, Анна Чурина, Владислав Ветров и другие актеры. Со сцены ленту представили члены съемочной группы, в том числе исполнитель главной роли. Андрея Петрова в этот вечер поддержала его возлюбленная – актриса Стася Милославская. Актеры вместе уже четыре года, и поклонники уверены, что Андрей вот-вот сделает своей девушке предложение руки и сердца.

Андрей Петров и Стася Милославская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Премьера фильма о романе амбициозной студентки и строительного магната собрала немало знаменитостей, с удовольствием позировавших фотографам на красной дорожке. Единственной звездой, отказавшейся сниматься, оказался Александр Ревва. Шоумен уже долгое время не появлялся на публике. И, похоже, не слишком стремится привлекать внимание к своей персоне. Позировать перед камерами на красной дорожке Ревва не захотел, несмотря на уговоры прессы. Взяв за руку жену Анжелику, бывший резидент Comedy Club торопливо скрылся в зрительном зале.

Александр Ревва отказался позировать фотографам и торопливо скрылся в зрительном зале. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В последние месяцы шоумен не выступает в России, зато с удовольствием дает концерты за рубежом. Новогодние праздники артист встречал в Дубае, где у него есть собственная квартира в роскошном жилом комплексе Address Beach Residences. Стоимость жилья в элитном небоскребе стартует от 400 тысяч долларов (29,5 млн рублей). Новогодние каникулы на берегу Персидского залива Александр провел с пользой, исполняя свой хит «Алкоголичка» на корпоративах и частных вечеринках. В праздничную ночь 31 декабря Ревва вышел на сцену Театра Дубай и получил за это кругленькую сумму. Чтобы насладиться грандиозным представлением зрителям пришлось крупно раскошелиться - цена за место начиналась от 65 тысяч рублей, а стоимость вип-билета доходила до 167 тысяч рублей.

Ян Цапник. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По слухам, Ревва остался за границей и после праздников. А три недели назад улетел с семьей на Мальдивские острова. И вот теперь вернулся в Россию. На 15 февраля у Александра, выступающего под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, запланирован концерт в Ростове-на-Дону. Билеты на него стоят от 2 до 6 тысяч рублей. Правда, состоится ли в итоге шоу, пока под вопросом.