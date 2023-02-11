«Счастье внутри меня»: Округлившаяся Бузова показала выпирающий животик

Ольга Бузова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ольга Бузова улетела в ЮАР на съемки нового проекта. Певица ведет очередной сезон реалити-шоу со звездами. Артистка ежедневно публикует в соцсетях кадры, снятые на фоне экзотической природы, снимки в летних нарядах и фото местных достопримечательностей.

Последняя съемка поющей телеведущей получилась довольно откровенной. Бузова снялась в тонком трикотажном платье без нижнего белья, показав поклонникам то, что обычно скрыто от посторонних глаз. В том числе и заметно выпирающий животик. Подписчики звезды немедленно решили, что дело вовсе не в плотном обеде, и предположили: 37-летняя Ольга беременна. На эту мысль их навела интригующая подпись, оставленная артисткой под постом с видеороликом.

«Счастье внутри меня. Тем временем у нас уже восьмой съемочный день. Так хочется вам все рассказать», - написала Ольга.

Поющая телеведущая показала округлившийся животик. Фото: кадр видео.

Поклонники уверены, что артистка наконец-то решила стать мамой, но пока не рассказывает об этом. Отсюда и эти намеки на счастье внутри.

Поющей телеведущей давно говорят: часики тикают, пора заводить семью. Сама певица страстно мечтает выйти замуж. Об этом она не раз заявляла в интервью. Артистка готова сыграть свадьбу и родить детей, вот только кандидата в мужья у нее нет. Возможно, виной всему завышенные требования звезды. Чтобы покорить ее сердце, Олю нужно возить по дорогим курортам, постоянно говорить о любви и осыпать цветами. Может быть, в новом году Бузова решится понизить планку, и тогда счастье улыбнется ей. Во всяком случае, в начале января певица объявила своим подписчикам в соцсетях радостную новость: в 2023 году она выйдет замуж!

В рождественскую ночь Ольга решила погадать. Певица сложила в десять стаканов записочки с пожеланиями на 2023 год. Закрыв глаза, она вытащила три предсказания наугад. Выяснилось, что в наступившем году она будет много путешествовать, купит еще одну квартиру и выйдет замуж.

Поклонники уверены: дело тут не в плотном обеде. Вероятно, Ольга беременна. Фото: кадр видео.

Увидев записку с предсказанием о браке, Ольга завизжала от восторга.

- Ура! Я выйду замуж! – бурно радовалась певица. Друзья же искренне пожелали ей счастья в личной жизни.