В Бразилии мать 20 лет держала взаперти свою дочь

Пострадавшая была немедленно направлена в госпиталь. Фото: полиция Вианы

Полиция Бразилии сообщила об ужасающем случае: арестована пожилая женщина, которую обвиняют в том, что она почти два десятка лет продержала взаперти свою 39-летнюю дочь.

Узницу освободили в городе Виана; ее обнаружили внутри дома, в импровизированном карцере. Она страдала от голода и жажды, ее руки и ноги были связаны, пишет издание G1. Мать также в этот момент находилась в жилище, она была пьяна.

Женщина почти два десятка лет провела взаперти. Фото: полиция Вианы

Пострадавшая была немедленно направлена в госпиталь, с ней также работают представители социальных служб и психологи.

Мать арестована, задержан также некий соучастник этого жуткого преступления; по имеющейся информации это сожитель женщины, который знал о происходящем.

Узницу обнаружили в импровизированном карцере. Фото: полиция Вианы

Полиция не исключает и новых арестов по этому делу, поскольку, как выяснилось, многие соседи были в курсе того, в каких условиях на протяжении многих лет мать содержит своего ребенка.

Пока же жители Вианы говорят, что женщина в молодости потеряла двух детей, и на этой почве у нее началось психическое расстройство. Также они жаловались на случаи агрессии со стороны этой женщины.