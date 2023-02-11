Социологи спросили немцев, что они будут делать в случае нападения на страну. Ответы удивили берлинские власти

Воевать с Россией готов примерно лишь каждый десятый немец Фото: REUTERS

Антироссийскую истерию можно поддерживать и разыгрывать разными способами. В нынешней Германии, например, социологи решили узнать, как поведут себя немцы в случае, если "Россия нападет на Германию".

Конечно же, сам вопрос социологи сформулировали немного иначе: "Предположим, что на горизонте маячит военное нападение на Германию, сопоставимое с нападением России на Украину. Что лично вы, скорее всего, сделали бы в такой ситуации?" Но тут и дураку понятно, о чем идет речь. Тем более в вопросе дан прямой и практически прозрачный намек – "сопоставимое с нападением России на Украину".

Однако, результаты явно разочаровали немецкие власти. Выяснилось, что воевать с Россией готов примерно лишь каждый десятый немец. 5% ответили, что возьмут оружие и пойдут воевать совершенно добровольно, еще 6% согласны призваться для национальной обороны по мобилизации.

А вот каждый четвертый немец (24%) честно сказали, что постараются с наибольшей скоростью покинуть территорию страны. Еще больше граждан ФРГ, каждый третий (33%) объяснили, что никуда с места не стронутся и постараются приспособить свою жизнь при любой власти наилучшим образом.

Причем, что удивительно, но характерно – по территориальному признаку между бывшей ГДР и ФРГ периода СССР в ответах нет практически никакой разницы. Всего в опросе приняли участие 2000 человек из числа взрослого мужского населения.

Можно, конечно, порадоваться, что среди немецкого населения царят такие пацифистские настроения. Но здесь уместнее обратить внимание на другой аспект опроса. Сама постановка вопроса о "вторжении России" является исключительно пропагандистским штампом, направленным на оболванивание немцев. Еще один шажок в открытии очередных "окон Овертона". К тому же, совершенно антиисторическим пропагандистским штампом.

Если вспомнить историю, то русские войска трижды брали Берлин, но ни разу Россия (и Советский Союз в том числе) не начинала те войны первыми. Первое "взятие Берлина" случилось в конце Семилетней войны, которую инициировал король Пруссии Фридрих II, когда вторгся внезапно 28 августа 1756 года в союзную с Россией Саксонию и оккупировал ее. В результате 9 октября 1760 русские войска вошли в Берлин. Война, правда, длилась еще три года, но от окончательного разгрома Фридриха II спас вступивший на российский трон император Павел III.

Второе пришествие русских в Берлин случилось в 1813-м. После того, как Наполеон вторгся в Россию (кстати, в армии Наполеона воевали более 140 тысяч немцев). Что называется, нашим просто пришлось взять Берлин по пути в Париж.

Третий раз напоминать не надо. В 1945-м нападение Гитлера со своей армадой на СССР завершилось взятием Берлина, самоубийством Гитлера и безоговорочной капитуляцией фашистской Германии.

- Мы прошли, прошли с тобой полсвета,

Если надо, - повторим.

У России нет ни намерения, ни желания нападать на Германию. Россия никогда не нападала на Германию, в отличие от последней. А потому, и с учетом проводимой нынешним Берлином политики, гораздо более правильным, верным и правомочным было бы для Германии провести опрос, задав немцам совершенно иной вопрос – готовы ли они сами отправиться на Украину, чтобы участвовать в войне с Россией. Впрочем, понятно, что тогда доля положительных ответов стала бы еще более смехотворной.

Но, кстати, это вовсе не значит, что для Германии не существует совершенно никакой угрозы. Соседняя с ФРГ Польша недвусмысленно демонстрирует в последние месяцы явно выросшие амбиции. И, кстати, про 1939-й поляки тоже не забыли. Пока НАТО существует, они вряд ли рискнут начать агрессию против совершенно ослабленной в военном отношении Германии, тем более, сначала надо урегулировать вопрос с той частью Украины, которую в Варшаве именуют Восточными Кресами. Но это пока…

Интересно, в случае проведения такого же опроса, но по полякам, какими бы были ответы.