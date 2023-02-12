Шоу «Голос-11»: Как Беляев наш Антон ищет сильный баритон

Через пару недель случится финал юбилейного, десятого сезона детского «Голоса» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Через пару недель случится финал юбилейного, десятого сезона детского «Голоса» (Первый). А тем временем второй десяток разменял взрослый, канонический «Голос». Мы сходили на съемки слепых прослушиваний 11 сезона проекта, которые стартовали в Москве, и удивились старым новым лицам.

Полина Гагарина Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Казалось бы, еще недавно Полина Гагарина сменила в красном кресле «Голоса» Пелагею. И вот — уже стала ветераном проекта. Первый раз выпускница «Фабрики звезд» появилась в шоу в 2015 году — аккурат после серебра на «Евровидении».

— Мы начали! — сообщила в соцсетях вокалистка. — Одиннадцатый сезон, даже не верится! Я как наставник в проекте уже восемь лет. Но главное, что волнуюсь каждый раз как в первый!

Баста Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Рэпер Василий Вакуленко тоже крепко обосновался. Да, вашего Басту и тут, и там показывают. Музыкант еще не успел отработать в детском «Голосе», как уже начал набирать команду во взрослом. Буквально ростовский Цезарь! Секрет продуктивности Басты прост: он начал активно следить за питанием, заниматься боксом, сбросил десяток лишних кило и теперь порхает между съемочными павильонами, как бабочка.

Владимир Пресняков Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

— Я пришел в «Голос» за яркими голосами, в которых звучит любовь и надежда, — объяснил Владимир Пресняков, новый наставник «Голоса». — Люди по-настоящему соскучились по искренности, поэтому я буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность — прочтение материала.

Невероятно, но факт. Этот артист за судейским креслом — впервые. Поскольку Агутин в который раз пропускает «Голос», продюсеры решили взять в него лучшего друга Леонида. А тот и не против.

Антон Беляев Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Еще один дебютант — Антон Беляев. На него KP.RU обращал внимание еще в далеком 2015 году. Теперь полуфиналист второго сезона «Голоса» в статусе фронтмена группы Therr Maitz и участника нацотбора на «Евровидение» (уступил в 2021 году Маниже) будет отбирать музыкальные жемчужины. Из-за патологических мешков под глазами Антон всегда в темных очках — но с ясным слухом. Возвращение в проект Беляев прокомментировал коротко: «Опять иду в «Голос».

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

Участники шоу со всей России и стран СНГ по-прежнему приехали бороться за звание лучшего голоса страны. Если повезет — этот проект может стать удачным стартом для музыкальной карьеры. Или мощным импульсом, как было в случае с Антоном Беляевым.

Шоу «Голос-11» выйдет в эфир вскоре после окончания десятого сезона детского «Голоса», финал которого назначен на конец февраля.