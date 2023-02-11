Звезда "Дома-2" Елена Беркова вызвала на бой Филиппа Киркорова

Звезда "Дома-2" и фильмов для взрослых Елена Беркова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда "Дома-2" и фильмов для взрослых Елена Беркова последние годы зажигает в октагоне: она дралась с Даной Борисовой, блогершами, актрисами; вызывала на бой Анастасию Волочкову, Ольгу Бузову, Тину Канделаки, Александра Емельяненко, Артема Дзюбу, Дмитрия Губерниева и даже Елену Малышеву.

А на днях у королевы смешанных единоборств состоялся первый профессиональный бой по правилам ММА, в котором она победила актрису Ариану Ли.

- Поединок был жесткий, с рассечениями и с кровью, - рассказала Беркова KP.RU. - Соперница давно пыталась меня поддеть и как-то спровоцировать, вот я и спровоцировалась. Деньги на кону, конечно, были, но это коммерческая тайна. Да и вообще, для меня это была принципиальная схватка.

Елена Беркова выиграла первый профессиональный бой по правилам MMA.

Несмотря на хрупкость - рост 158 см и вес 50 кг - Елена Беркова намерена штурмовать октагон даже в бою с мужчинами.

- Ближайший бой у меня с соперником, который в два раза больше, - поделилась экс-участница телестройки. - Для этого я тренируюсь ежедневно, кроме воскресенья. Спорт - это особый кайф, он бодрит. Ты молодеешь, хорошеешь, обостряются ощущения от жизни. Соревновательный дух меня затянул - я в диком восторге от побед, хотя всегда жалею соперников. Бои - это моя страсть. Профессиональный турнир состоится через месяц, но и поп MMA я не бросаю.

После боя с Ли Елена Беркова бросила вызов Виталию Милонову, Ксении Собчак и попутно оскорбила Волочкову - та, мол, испугалась поединка. Но идея фикс новоиспеченной звезды единоборств - сойтись в схватке с Филиппом Киркоровым.

- Я бросаю официальный вызов человеку, который называет себя королём российской эстрады, - заявила актриса и обратились лично к Филиппу Бедросовичу. - Киркоров, я слышала, что ты любишь бить женщин и нецензурно оскорблять людей, небрежно относиться к чувствам верующих и православным святыням. Я заставлю тебя быть скромнее и уважительнее! Прими мой вызов, и я преподам тебе урок вежливости! Ты можешь сам выбрать, в какой дисциплине пройдёт наш бой! Но будь уверен, я уничтожу тебя везде. Покажи, что у тебя есть яйца, Киркоров! Я жду тебя!

Напомним, в прошлом году, празднуя 55-летний юбилей большим гастрольным туром, Филипп Киркоров угодил сразу в несколько крупных скандалов с плясками на кресте, оскорблениями Виктории Бони и вызывающим номером в прозрачных лосинах. Несмотря на возмущение публики и угрозы возбуждения уголовного дела за оскорбление чувств верующих, это проделки сошли поп-королю с рук.