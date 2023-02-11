Президент Сирии Башар Асад поблагодарил российских спасателей

Президент Сирии Башар Асад прибыл в город Джебла, где работает группировка российских спасателей, чтобы лично высказать им слова благодарности. Фото: Кадр видео

Завалы разбирают круглосуточно

В субботу, 11 февраля, президент Сирии Башар Асад прибыл в город Джебла, где работает группировка российских спасателей, чтобы лично высказать им слова благодарности за помощь в ликвидации последствий землетрясения.

«Башар Асад был восхищен работой специалистов МЧС России, круглосуточно разбирающих завалы и борющихся за жизни граждан Сирии», - сообщила «Комсомольской правде» пресс-служба МЧС.

Сотрудники российского чрезвычайного ведомства рассказали Башар Асаду о ходе поисково-спасательных работах, о том, как организовано взаимодействие с сирийскими коллегами и международными группами спасателей.

По поручению президента Владимира Путина, Российская Федерация оказывает всестороннюю помощь Сирии, а глава МЧС России Александр Куренков лично держит на контроле вопросы проведения аварийно-спасательных работ.

Из Москвы прилетели кинологи с собаками

…Тем временем, специалисты Центра «Лидер» МЧС России продолжают разбору завалов и поиск пострадавших в Сирии в круглосуточном режиме во взаимодействии с местными реагирующими силами.

«За последние сутки с применением кинологических расчетов обследовано более 500 кв. метров местности и вывезено 1,8 тыс. куб. метров строительного мусора», - читаем в оперативной сводке.

В составе кинологических расчетов два лабрадора и одна голландская овчарка.

Четвероногие помощники уже не раз участвовали в поисковых операциях как в природной среде, так и техногенной - после обрушений зданий.

Все собаки аттестованы, официально допущены к поисково-спасательным работам, прошли сертификационные испытания в системе МЧС России. Собаки-спасатели также отличаются доброжелательностью, идеальным нюхом, выносливостью и психологически подготовлены.

Работают в связке

Кроме того, в Сирии сотрудники МЧС также используют различные гидравлические инструменты с обязательным соблюдением требований безопасности.

Спасатели работают в связке, подстраховывая друг друга. В ночное время применяют специальные осветительные башни, прожекторы. А также - беспилотники для разведки.

Гуманитарная авиация

Накануне, в пятницу, 10 февраля, в Сирию прибыл уже второй самолёт МЧС с гуманитарным грузом.

А всего его за этот день было доставлено 70 тонн.

Это - продовольствие и предметы первой необходимости: сахар, мука, растительное масло, комплекты посуды, палатки, матрацы, теплые одеяла и передвижные электростанции.