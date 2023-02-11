Герой спецоперации «Z» рядовой Авивов подбил в одном бою два танка

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр БОЙКО

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления украинских националистов и наемников, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не надлежит мыслить, что слепая храбрость даёт над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о войне: «Не презирай никогда неприятеля, каков бы он ни был. Старайся знать его оружие и способ, как оным действует и сражается, знай, в чем он силен и в чем слаб».

НАВЯЗАЛ ТАНКОВЫЙ БОЙ ПРОТИВНИКУ

Старший сержант Магомедали Акаев

Старший сержант Магомедали АКАЕВ Фото: Минобороны РФ

«Танковый экипаж под командованием старшего сержанта Магомедали Акаева выполнял боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденных от украинских националистов. В боде боевого дежурства Магомедали обнаружил группу противника на бронетехнике, выдвинувшуюся в район расположения подразделения российских Вооруженных Сил. Он грамотно выстроил систему ведения огня с учетом особенностей местности и несмотря на численное превосходство противника, навязал ему бой.

Экипаж танка под командованием Акаева внезапным огнем уничтожил более 10 боевых машин украинских националистов, что позволило удержать позиции до прибытия основных сил. Мужественные и самоотверженные действия старшего сержанта Акаева, а также высокий профессионализм его подчиненных позволили обеспечить безопасность расположения российских подразделений».

УНИЧТОЖИЛ В БОЮ ДВА ТАНКА ВРАГА

Рядовой Кирилл Авивов

Рядовой Кирилл АВИВОВ Фото: Минобороны РФ

«Действуя в составе танкового взвода, рядовой Кирилл Авивов выполнял боевую задачу по прорыву обороны противника и огневой поддержке наступающих подразделений российских войск. В ходе боя, преодолевая сопротивление превосходящих сил противника, осуществлял поддержку наступления российских мотострелковых подразделений, ведя непрерывный огонь по позициям националистов. Умело управляя вверенной техникой, Кирилл совместно с экипажем преодолел более 10 км под артиллерийскими и минометными обстрелами, и своевременно вышел на рубеж для выполнения огневых задач. В ходе боя экипаж Кирилла уничтожил два вражеских танка, а также огневые позиции противника. Решительные действия рядового Кирилла Авивова позволили выполнить поставленную боевую задачу и, прорвав оборону противника, обеспечить занятие подразделениями российских войск выгодных позиций без потерь».

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