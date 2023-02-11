Ирина Безрукова о наследниках от Сергея Безрукова: «Делали ЭКО в клинике Германии. Могло быть двое детей!»

Актриса Ирина Безрукова Фото: Борис КУДРЯВОВ

В марте будет 8 лет, как умер единственный сын актрисы Ирины Безруковой. Андрей был сыном Безруковой от первого мужа Игоря Ливанова. Ирина ушла от Ливанова к другому актеру - Сергею Безрукову, с которым прожила в браке 15 лет. У пары не было детей. Только сейчас 57-летняя Ирина Безрукова рассказала о том, как она мечтала о детях от Сергея и что для этого предпринимала – признания прозвучали в программе «Секрет на миллион».

Ирина так ответила на вопрос «почему за 15 лет брака не родила детей от Сергея Безрукова»: «У меня могло быть еще двое детей. От Сергея Безрукова. Мы ничего не предпринимали, чтобы дети не появлялись, предполагалось, что это легко произойдет. Поскольку у меня была легкая первая беременность и прекрасный сын, то я предполагала, что так (легко) и должно быть. У меня не было ни одной прерванной беременности по моему желанию. Через 4 года пошла к врачам – ничего не нашлось: ни небольших инфекций, никаких отклонений. И Сергей обследовался – абсолютно здоров. Поехала проверять проходимость труб… терпела, так как очень хотела деток. Трубы были проходимы… Но ничего не произошло опять. Стала думать, что я какая-то не такая, не полноценная что ли – когда ты каждый месяц понимаешь, что не беременна, а потом несколько дней опустошение. Сергея был гиперзанят работой, ему было не так много лет, чтобы переживать и он говорил: «все будет классно».

Когда супруги поняли, что зачать естественным путем не получается, тогда Безруковы поехали делать ЭКО в элитную клинику Германии – в том числе из-за конфиденциальности. Ирина говорит, что и там записались под чужой фамилией – Кузнецов и Кузнецова, так как боялись, что информация дойдет на родину. Безрукова рассказала: «Мне было 47 лет. Был 2012 год...» Ирина прошла протокол и репродуктолог получил у нее три клетки. После оплодотворения, актрисе подсадили сразу два эмбриона, и она счастливая поехала домой. Безрукова сообщила: «Беременность протекала хорошо... » Однако Ирине не повезло: «Они не прижились… Случился выкидыш на раннем сроке. Я не знала как скажу Сергею, он был в отъезде. Сказала ему по телефону, он стал меня утешать. Я потеряла кусок будущего. Доктор был очень удивлен (так как клетки были хорошего качества — прим.), он был готов сделать еще раз мне ЭКО. И я планировала сделать еще раз. У меня оставалась еще одна клетка – она прошла криоконсервацию. А потом уже не имело смысла… И я не продлила ее срок хранения…»

Ирина показала документы из немецкой клиники: «Я очень хотела стать мамой, но у меня не получилось. Миллионы женщин по всей стране хотят. И я верю, что у них должно получиться. Пусть у них получится!»

Ирина хотела восстановить организм и только потом делать еще одно ЭКО. Но судьба распорядилась иначе. Сначала ушел из жизни сын Безруковой (март 2015 года), в это же время муж Сергей сообщил, что уходит от Ирины.

На вопрос как Ирина относится к тому, что у ее бывшего мужа Сергея Безрукова пять детей, а у нее нет детей – актриса ответила так: «Пришло мне время всех простить…» Безрукова не собирается вычеркивать из памяти кусок счастливого периода жизни со вторым мужем.

Главная боль актрисы – смерть сына Андрея, парень прожил только 25 лет. Мать и сын были большими друзьями, жили вместе. Ирина Безрукова рассказала о причине смерти сына: «Невероятно странный несчастный случай. Он поскользнулся на влажной плитке и ударился виском о дверной косяк. У него вмятина была на том месте – я видела потом – в области виска и щеки». Ирины не было дома – она улетела на гастроли, но после того, как сын не вышел на связь, забила тревогу. Когда попали в квартиру (спустились через окно, так как железную дверь с защитой не могли открыть — прим.), то Андрей был мертв. Ирине позвонила подруга: «Она сказала: «Андрюши больше нет…» Я не поняла, что она сказала. Я не понимала этих слов…»

Сейчас Ирина Безрукова ухаживает за орхидеей на окне, которую подарил ее сын: «Она зацветает каждый День матери.. И я каждый День Матери получаю букет от сына».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ирина Безрукова - об уехавших артистах, съемках за рубежом и сложностях в общении с Ксенией Собчак

Ирина Безрукова рассказала о сложностях работы с Ксенией Собчак из-за её ненормативной лексики (подробнее)