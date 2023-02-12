«О таком я могла только мечтать!»: 48-летняя Ксения Алферова похвасталась стройными ногами в купальнике

Ксения Алферова с мужем Егором Бероевым. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ксения Алферова улетела на отдых в теплые края. Актриса выбрала для отпуска экзотические Мальдивские острова. Дочь Ирины Алферовой наслаждается солнцем, морем и пляжным отдыхом. В соцсетях Ксения делится яркими снимками: на фото она позирует в купальнике, стоя в бирюзовой воде Индийского океана.

По словам звезды, этот отдых стал для нее долгожданным. Супруга режиссера Егора Бероева призналась, что к моменту вылета у нее наступила «крайняя степень усталости», когда было просто необходимо оставить дела и переключиться.

Ксения похвасталась стройными ногами. Фото: соцсети.

«Я привыкла с благодарностью принимать всё, что дает мне жизнь, Бог. И если что-то отнимает тоже. Но иногда бывают такие необыкновенные подарки, прямо из разряда несбыточно-мечтательных! Как сейчас. И ты поверить не можешь в реальность происходящего! Но это я и это происходит со мной, за что мне такой подарок — непонятно. Произношу это слово - Мальдивы! И не могу поверить, что я нахожусь внутри него!» - написала артистка в своем блоге.

Бывшая ведущая передачи «Жди меня» сфотографировалась в черном купальнике, поверх которого она надела розовую тунику. Летний образ завершили шляпа и темные очки. 48-летняя актриса была в прекрасном настроении: она смеялась и брызгалась водой, демонстрируя во всех ракурсах свои стройные ножки.

Поклонники по достоинству оценили красивую фигуру Алферовой и ее длинные ноги, признав в комментариях, что она выглядит идеально и гораздо моложе своих лет.

Актриса отдыхает на Мальдивах. Фото: соцсети.

Поддерживать такую форму Ксении помогают тренировки. Актриса увлекается воздушной гимнастикой, которая сохраняет тело в тонусе, тренирует мышцы, развивает гибкость и координацию. Вместе с мамой гимнастикой занимается и дочь Алферовой Евдокия.

Звезда "Трех мушкетеров" Ирина Алферова родила Ксению от своего первого мужа, болгарского дипломата Бойко Гюрова. Девочка появилась на свет в Софии, где жили ее родители. Но отношения в семье не заладились, и Ирина Алферова с дочкой вернулись в СССР. Своим настоящим отцом Ксения всегда считала второго мужа мамы актера Александра Абдулова. Когда Алферова и Абдулов развелись, ей было 19 лет. После развода мамы она сохранила с отчимом самые теплые отношения.