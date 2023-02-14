Сошлись во вкусах: у Макеевой и Гагариной "общий" муж, а у Цыганова и Петренко - жена

Полина, которая в то время была пышкой-брюнеткой, вышла замуж за Петра, уже успевшего попробовать на вкус семейную жизнь с помощью Анастасии. Фото: Persona Stars

Что общего у Полины Гагариной и Анастасии Макеевой? Обе поют, играют в кино, а еще с Днем влюбленных они когда-то поздравляли одного и того же человека. И в шоу-бизнесе это не редкость: об углы любовных многоугольников поцарапались многие артисты. К Дню святого Валентина мы решили вспомнить звездные союзы, ставшие уравнением с тремя известными.

Полина Гагарина и Анастасия Макеева: Петр Кислов

Роковая брюнетка, известная своими бурными романами, и холодная блондинка, тщательно скрывающая личную жизнь, когда-то были схожи во вкусах. По крайней мере, обе они вышли замуж за одного и того же мужчину - актера Петра Кислова.

Для Макеевой, за плечами которой четыре свадьбы и три развода, этот брак стал дебютным, или, как она выражается, "пробным". Пара познакомилась в 2006 году на съемках сериала "Сеть", а уже через несколько дней Кислов предложить пойти в ЗАГС. Закончился этот союз также стремительно спустя всего семь месяцев: мол, оба не были готовы к серьезным отношениям. Расставание получилось скандальным.

Анастасия Макеева.

- В интервью глянцевому журналу Настя облила меня грязью. "Мой бывший муж, - говорила она, - козел, бегал по подворотням, пил водку". Я был в ужасе, когда это прочитал, - признавался актер. - Как раз в тот период я выпустил несколько спектаклей, снялся в трех фильмах - какая водка? На самом деле, наш брак был обречен с самого начала. Я Настю не любил, так бывает, просыпаются люди утром: "Слушай, а давай завтра поженимся". - "Ладно, пошли, что я - не мужик...". Зато благодаря этой женитьбе я понял, какой не должна быть семейная жизнь.

А сразу после развода Кислов познакомился с Полиной Гагариной - это была любовь с первого взгляда. Тогда, задолго до нынешней популярности и многомиллионных гонораров 19-летняя певица училась в Школе-студии МХАТ, где будущий муж преподавал. Роман со студенткой закончился беременностью, свадьбой и "двушкой" в ипотеку. Но когда сыну Андрею исполнилось три года, супруги разошлись: муж требовал от артистки щей-борщей и семейной идиллии вместо сцены. Карьера Гагариной с тех пор резко пошла в гору, а вот Кислов так и остался героем сериалов со скромным бюджетом.

Евгений Цыганов и Игорь Петренко: Ирина Леонова

После студенческого союза с Петренко Леонова стала женой Цыганова. Фото: YouTube

А вот загадка для посвященных: бывшая жена бывшего мужа бывшей жены Евгения Цыганова, семь букв. Сдавайтесь, это Климова, и эти эпизоды из биографии артистов широкой публике малоизвестны.

До того, как выйти замуж за Евгения Цыганова и родить ему семерых детей, начинающая актриса Ирина Леонова училась в театральном училище имени Щепкина вместе с другой восходящей звездой - Игорем Петренко. Роман завязался на вступительных экзаменах, и эти двое стали самой красивой парой на курсе. Расписаться хотели сразу, но студенческие браки педагогами не приветствовались, поэтому Леонова и Петренко поженились только перед вручением диплома. Вместе они прошли множество трудностей: устроились в театр, получили первые роли в сериалах и подрабатывали официантами, когда не хватало денег. Но в 2004-м, спустя четыре года официального брака, пара разошлась... из-за невозможности иметь детей. Тогда они и представить не могли, что порознь станут многодетными родителями.

Евгений Цыганов.

Личную жизнь экс-супруги устроили еще до официального развода и оба - на съемочной площадке. Леонова познакомилась с Цыгановым на съемках сериала "Дети Арбата", а Петренко начал ухаживать за Екатериной Климовой за кадром фильма "Лучший город земли". За 10 лет брака Климова родила мужу двоих сыновей - Матвея и Корнея, но бросила его, когда "брак достиг дна": говорят, Петренко любил выпить, а в очередном загуле мог не вернуться домой ночевать. Тем не менее, сейчас актер счастлив в новом браке, где у него родились трое дочерей. А вот Ирина Леонова после болезненного разрыва с Евгением Цыгановым, который ушел от нее к Юлии Снигирь во время седьмой беременности, замуж больше не вышла.

Михаил Ефремов и Ярослав Бойко: Евгения Добровольская

Евгения хотела увести Ярослава из семьи - не получилось... Фото: Иван ВИСЛОВ

Брак Ефремова с коллегой по театру Евгенией Добровольской, по ее собственному признанию, был сумасшедшим - "год за три". Поженились артисты в 1990 году спонтанно: договорились в ЗАГСе о росписи без очереди, накрыли стол на газетках - "водка, картошка, огурцы". А вскоре после свадьбы, на которой невеста была без подвенечного платья, а жених - без передних зубов, у актеров родился сын Коля. И молодой папаша пустился в загул...

Ефремов не раз просил о прощении, но Добровольская от него все же ушла.

- Мы жили бурно. Миша мог и табуреткой кинуть, я могла и ответить - однажды даже в больницу попали, - признавалась Добровольская в интервью. - Я столько в милиции не была за всю свою жизнь. Потому что Мише надо было обязательно с кем-то выяснить отношения. Это сейчас всё называется красивыми словами: абьюзер, газлайтер... А тогда я просто понимала, что не могу любить топор, который меня убивает. Это был радостный уход. Я бежала босиком и кричала, что свободна.

За семь лет брака ни квартир, ни столового серебра актеры не нажили. Все имущество - 100 долларов и старенькую "Ниву" поделили просто: он взял машину, она - деньги. А в 2001 году на съемках сериала Добровольская встретила Ярослава Бойко и влюбилась без памяти. Чтобы увести из семьи женатого актера, она пошла на серьезный шаг - родила от любимого сына Яна. А когда и это не помогло, оскорбленная артистка на всю страну рассказала о романе...

Ярослав Бойко.

- Это было мимолетное увлечение. Не более того. Бросать жену и жениться на Евгении даже и не думал! И когда всё вскрылось, жена меня простила, поняла, - рассказывал актер. - И больше ни разу не вспоминала, за что я ей очень благодарен.

Тем не менее, в конце прошлого года Ярослав Бойко все-таки расстался с женой-танцовщицей Рамуной Ходоркайте. Поклонники подозревают, что он ушел к актрисе Марии Порошиной. Но это уже совсем другая история...

Сергей Безруков и Игорь Ливанов: Ирина Безрукова

Ирина предпочла Сергея Игорю. Фото: Людмила СТРИЖНОВА

История этого любовного треугольника - настоящая драма. Когда Игорь Ливанов, в те годы - актер Ростовского театра, встретил студентку Ирину Бахтуру (девичья фамилия Безруковой), он уже похоронил жену и восьмилетнюю дочь, которые погибли в железнодорожной катастрофе. Именно красавица Ирина помогла будущему мужу пережить трагедию. Вместе они начали новую жизнь в Москве - родили сына, получили комнату в коммуналке и первые успешные роли.

Игорь Ливанов.

Сейчас этот брак назвали бы "токсичным": молодая жена жаждала славы, а муж закрывал глаза на ее безразличие к семье. И даже готов был простить роман со звездой "Бригады" Сергеем Безруковым, о котором узнал случайно из газет. Но любовник настоял на разводе: Ирина забрала сына и через год стала официальной женой Безрукова. Все 15 лет брака их считали одной из самых крепких и счастливых звездных пар: муж блистал на экране, жена отказалась от карьеры и наконец посвятила себя семье. Но всё рухнуло в 2015 году: в мае из-за несчастного случая умер единственный сын актрисы Андрей Ливанов, а в сентябре чета Безруковых объявила о разводе. Оказалось, у актера давно есть отношения и даже дети на стороне. А вот общие наследники с Ириной у Сергея так и не появились.

- У меня могло быть двое детей от Сергея Безрукова, - раскрыла свою личную тайну актриса в последнем выпуске "Секрета на миллион". - Мы делали ЭКО в Германии в 2012 году, мне было 47 лет. Беременность протекала хорошо, но случился выкидыш...

Сейчас Сергей Безруков счастлив в браке с режиссером Анной Матисон, которая родила ему троих детей. Игорь Ливанов женился в третий раз и растит двоих сыновей: его избранница далека от мира кино, работает юристом.