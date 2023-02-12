Минобороны России уничтожило в Харькове цеха по сборке бронетехники

Hаши военнослужащие сожгли три склада с боеприпасами ВСУ Фото: REUTERS

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны назвал очередные цифры потерь в рядах ВСУ: на Купянском направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 100, на Донецком свыше 250, на Южно-Донецком свыше 50.

В ходе этих боев наши военнослужащие сожгли три склада с боеприпасами ВСУ, две артиллерийские системы М777 (США), самоходную гаубицу М109 «Paladin» (США), радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы (США) AN/TPQ-50, десятки танков, бронемашин, самоходок, гаубиц, пушек и пикапов.

Силами армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России за сутки было нанесено поражение: украинскому зенитному ракетному комплексу «Оса-АКМ», 78-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах.

Генерал-лейтенант Конашенков отметил, что в результате высокоточного ракетного удара ВКС России по промышленной зоне Харькова были поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного «Завода им. Малышева».

Также средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 17 украинских беспилотников и 12 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

384 - самолета.

207 - вертолетов.

3105 - беспилотных летательных аппаратов.

404 - зенитных ракетных комплекса.

7840 - танков и других боевых бронированных машин.

1015 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4073 - орудия полевой артиллерии и миномета.

8350 - единиц специальной военной автомобильной техники.