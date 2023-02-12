Секс под угрозой: пандемия и нервы лишили женщин влечения к мужчинам

40% женщин сообщают о различных сексуальных проблемах. Фото: Shutterstock

Последствия ковида влияют на всё, включая половую сферу (есть некоторые исследования, которые указывают: вирус вызывает временное бесплодие у мужчин и женщин). Из-за нарушений в системе кровообращения зачастую возникают и половые дисфункции (мы писали об этом подробнее). А добавочный стресс и вовсе лишает нас всякого желания.

Какой-то официальной статистики, которая бы могла бы дать представление, что творится с сексуальностью женщин, увы, нет. Обычно все данные основываются на результатах опросов. Но даже без пандемии ковида, еще четыре года назад было понятно, что у женщин есть проблемы с либидо, желанием секса.

Так, например, по данным американского журнала акушеров-гинекологов 40% женщин сообщают о различных сексуальных проблемах.

Почему это происходит и как жить дальше, объясняет Павел Козлов, врач-гинеколог, д.м.н., профессор кафедры акушерства и гинекологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова:

- Самое главное — нужно отличать ситуационную, то есть временную, сексуальную дисфункцию от патологической, которая требует обследования и лечения немедленно. Что значит патологическая: ситуация с отсутствием желания повторяется из раза в раз в течение не менее 6 месяцев. Не хочется не только секса, но и даже простых объятий, то есть нарушаются межличностные отношения. Для этого есть несколько причин.

1. Депрессия и хронический стресс

- На сексуальную функцию в первую очередь влияет хронический стресс с развитием депрессии, а также тяжелые эмоциональные переживания прошлого, в том числе сексуальное насилие, - объясняет Павел Козлов. - Около 20% женщин страдают от депрессии в какой-либо период своей жизни. Возникновение тревожных и аффективных расстройств достигает пика в подростковом и раннем взрослом возрасте. Второй период повышения риска нервно-психических расстройств совпадает с перименопаузальным периодом (в возрасте от 40 до 55 лет).

Женщины в 2 раза чаще мужчин страдают депрессией и большинством тревожных расстройств в течение всей жизни. Это связано с циклическим влиянием половых гормонов. Ведь женщины испытывают гормональные колебания, связанные с менструацией, беременностью и менопаузой. И, как минимум, у 3 - 5% развивается выраженный предменструальный синдром, послеродовая или климактерическая депрессия.

2. Соматические заболевания и прием медикаментов

Если снижение либидо не связано с депрессией, то следует обратить внимание на возможную соматическую патологию: это может быть артериальная гипертензия, то есть гипертония, артрит, гипертиреоз (нарушение работы щитовидной железы) и др.

Урогинекологические заболевания не редко связаны с развитием сексуальной дисфункции: недержание мочи, генитальный пролапс и др.

Также снижение полового влечения может быть вызвано приемом некоторых медикаментов: бензодиазепины, трициклические антидепрессанты, барбитураты, бета-блокаторы, некоторые эстроген-содержащие оральные контрацептивы и др. И если большинство препаратов из этого списка может назначить только врач, то оральные контрацептив женщины зачастую «прописывают» себе сами, не думая, что их тоже нужно тщательно подбирать и сделать это может только врач-гинеколог.

3. Индивидуальные факторы

Не менее важное влияние на сексуальную функцию оказывают индивидуальные факторы:

* биологические: возраст, физическое здоровье, гормональный и социальный статус,

* психологические: психическое здоровье, самоуважение и самооценка, особенности характера и тип личности, негативный сексуальный опыт,

* межличностные: физическое здоровье и заинтересованность партнера, эмоциональная близость, поддержка в семье,

* социальные: культурные/религиозные ценности, воспитание в семье, семейные обязанности и др.) факторы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

- В первую очередь важны немедикаментозные мероприятия, направленные на повышение самооценки, привлекательности женщины, укрепление общего состояния здоровья, - говорит профессор Павел Козлов. - Необходимо сбалансированное низкокалорийное питание, физическая активность (хотя бы зарядка по утрам), косметические процедуры и так далее. Пациенткам среднего и старшего возраста целесообразно использовать специальные упражнения и девайсы укрепляющие мышцы тазового дна. Если необходима профессиональная психологическая поддержка, можно обратить внимание на парную психотерапию, аутотренинг и т.д. Существует и медикаментозная терапия: есть несколько препаратов для лечения сниженного сексуального влечения (по-научному это называется гиполибидемия — прим. Ред.), в том числе и российский. Но назначать их должен только врач после детального обследования и исключения всех возможных побочных действий и серьезных заболеваний.