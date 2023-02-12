Леонид Агутин внезапно оказался в «черном списке»

Певец и композитор Леонид Агутин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После большой перетасовки в шоу-бизнесе Леонид Агутин, и до этого популярный, выбился в шорт-лист самых востребованных и высокооплачиваемых артистов. Так, на новогодних праздниках певец стал звездой №1, а его средний чек за корпоратив составил 3,5 - 4 млн рублей. Возрастные любители лирики с удовольствием зовут Агутина вместо опального Валерия Меладзе, да и среди зумеров он популярен, потому что не боится экспериментов с форматами. Так, например, последнюю песню "босоногий мальчик" записал с молодым музыкантом Сашей Ли, который был его учеником в 10-м сезоне "Голоса".

Однако, коммерческий успех не уберег Леонида Агутина от дыры в бюджете. Так, по данным KP.RU, певец оказался в «черном списке», задолжав налоговой службе 7 млн 972 тысячи рублей. Что это за платеж - налог на имущество или доходы, неизвестно. Дело в том, что с 1 января 2023 года ФНС ввела новые правила: теперь все налогоплательщики вносят деньги на единый налоговый счет (ЕНС), а поступившая сумма автоматически идет на оплату всех имеющихся обязательств.

Впрочем, к новой системе у плательщиков уже возникли вопросы. ЕНС обкатывали несколько недель, а теперь, когда всё устаканилось, людям вдруг стали приходить платежки с непонятными суммами.

- Выставили долг на Госуслугах, который не имеет ко мне никакого отношения, - пишут налогоплательщики в отзывах. - Откуда берутся эти гигантские суммы, непонятно: по телефону дозвониться невозможно...

Не исключено, что долги Агутина - тоже результат какого-то сбоя. По крайней мере, раньше по налоговым обязательствам артист платил вовремя и ни разу не попадал в список знаменитых должников, который регулярно составляет сайт KP.RU.