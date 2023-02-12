«Путин может победить, Украина падет»: истошные вопли Запада о поражении нашли жесткий ответ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда, похоже, совсем закусил удила. Аж пена во все стороны брызжет. В интервью французской газете Le Figaro он заходится в алармистском раже:

- Если мы не отправим военную технику Украине в ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится! У украинцев нет современной военной инфраструктуры, но у них есть люди!, - почти криком кричал Дуда.

Кстати, этой своей фразой поляк в очередной раз подтвердил людоедскую стратегию Запада: мол, мы по мере возможностей будем накачивать киевский режим оружием, и пусть он там воюет с Россией до последнего украинца. Совсем как обезумевшие американские политики в годы холодной войны он пугал тем, что «русские идут», и клялся, что «единственный способ остановить империю - это поддержать Украину».

Дуда обещал танки и самолеты, правда в первую очередь не свои, потому что для Варшавы это будет «очень серьезным и нелегким делом». Накануне замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что ВСУ испытывают острый дефицит вооружений и боеприпасов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в присущем ей ироничном стиле прокомментировала панические призывы президента Польши срочно послать Киеву новые партии оружия.

- Обреченные, оно вам не поможет. Лишь усугубит, - написала Захарова в своем Телеграм-канале. - Покаяние в содеянном - единственный выход для Запада.

Кстати, в эти же дни влиятельный американский политолог Джордж Фридман сделал вывод в статье для Geopolitical Futures, что нынешнее ослабление украинской армии может стать переломным моментом в конфликте. По его мнению, российские войска чувствуют себя значительно увереннее, и это может привести к «серьезным трудностям» для Киева.