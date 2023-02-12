В Киеве раскапывают могилы героев Великой Отечественной: нацисты решили избавиться от останков генерала Ватутина

Сначала в Киеве снесли памятник генералу Ватутину. Теперь решили раскопать его могилу. Фото: REUTERS

Это закономерно. Нельзя быть немножко беременной или думать, что бандеровщина сама по себе остановится. После сноса памятника генералу Ватутину, освободителю нынешней столицы Украины, было лишь вопросом времени, когда этим бандеровским недобиткам начнет мешать могила генерала, похороненного при огромном стечении местных жителей со всеми воинскими почестями. Ждать пришлось недолго.

Киевская рада (в переводе Киевский совет) предложила убрать останки генерала Ватутина с места захоронения в Мариинском парке.

- Наработки по эксгумации и перезахоронению тела есть, но решения еще нет. Мы уже сделали представление на Минкульт. Далее Минкульт должен сделать представление на Кабмин, потому что это памятник общенационального значения. И Кабмин должен вынести решение, - заявил депутат Киевсовета Владимир Прокопив.

По словам этого народного избранника. Киевская городская государственная администрация (КГГА), которой руководит сын советского офицера Виталий Кличко, уже направила соответствующие документа с запросом в Министерство культуры Украины. А уже оно, по закону (какая ирония в этом словосочетании в применении к нынешней беззаконной Незалежной - !) в течение 30 дней обязано рассмотреть ходатайство и дать ответ.

Сама эксгумация, по заверениям депутата, не займет много времени. Местные власти готовы провести перезахоронение в течение одного дня. Или одной ночи, в зависимости от выбора формата работ.

А перезахоронение куда? В дальний пыльный угол какого-нибудь сельского кладбища? Или просто выбросят в мусор на свалке? От этих бандерлогов, которые не помнят не только истории, но и собственного родства, можно ожидать любого святотатства. В общем-то, вряд ли кто удивится, если тот же президент (пока еще) Украины Вовчик Зеленский родного деда – участника Великой Отечественной эксгумирует, раз тот "воевал на неправильной стороне".

Явно что-то предчувствовали родственники Ватутина, когда неоднократно просили власти перенести прах генерала в Россию, чтобы захоронить его, например, в Мытищах, где находится мемориал генерала.

К могиле генерала националисты подбирались не один раз. В 2015-м его уже хотели перезахоронить депутаты Киевсовета. А в 2017-м украинские политики, явно насмехаясь, даже предлагали "отправить кости" родственникам в России "обычной посылкой". Но тогда у них руки оказались коротки. А отросли, наверняка и с когтями, которыми они хотят разрыть могилу освободителя Киева, как у каких-либо "ходячих мертвецов", только сейчас, при Зеленском.

Оседлав русофобию, украинские "патриоты" так и не спрыгнут с нее, загоняя к пропасти не только себя и собственное недогосударство, но и собственное население, не разбирая, кто там чего хочет. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что там сейчас многие слились не в притворном, а в самом натуральном экстазе, славя Зеленского и Бандеру.

Помешать им перезахоронить Ватутина мы не в силах. Как и не в состоянии помешать разместить на месте нынешнего упокоения праха настоящего героя костей того же Степана Бандеры, что наверняка станет следующим шагом в этой логической цепочке. Была бы у них возможность, они бы и останки сожранного вшами Мазепы где-нибудь в центре Киева торжественно перезахоронили.

Собственно говоря, они и достойны сейчас поклоняться только останкам агента иностранной разведки под псевдонимом "Сопля" и ставшего олицетворением предательства гетмана. А ставшие слепыми и глухими международные институты и дальше будут стыдливо отворачиваться и не видеть ни нацистского характера действующей на Украине власти, ни преступлений против человечности.

Но пусть не рассчитывают, что мы с них не спросим, когда придет время. И за прах, и за памятник.

Мерзкие нацистские гниды. Кстати, даже гитлеровцы, бывало, хоронили погибших советских героев со всеми воинскими почестями. А вот бандеровцы их и тут переплюнули. Впрочем, и тут ничего удивительного, ведь сами немцы говорили, что дают им такую "грязную работу", от которой "ариец наверняка откажется".