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Политика12 февраля 2023 21:01

Военная спецоперация на Украине 13 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 февраля 2023 года
Сергей ГАПЧУК
Военная спецоперация на Украине 13 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 13 февраля 2023: прямая онлайн-трансляция

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 февраля 2023 года.

Российские разведчики Западного военного округа (ЗВО), продвигаясь на кременском участке, отбили два опорных пункта Нацгвардии Украины.

Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины в пятницу, 10 февраля 2023 года. Об этом говорится в сводке о ходе спецоперации, опубликованной в телеграм-канале министерства обороны РФ в субботу.

Вооруженные силы России продолжают продвижение на кременском участке в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова разведчика Западного военного округа Министерства обороны РФ.

ВКС России нанесли ракетный удар по цехам машиностроительного завода в Харькове, где производилась бронетехника для украинских войск.

Российский разведчик Западного военного округа (ЗВО) рассказал, что украинские боевики, отходя на кременском участке фронта, вынуждены бросать большую часть вооружения.

Спецоперация на Украине.

Трансляция обновляется.

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